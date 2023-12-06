加快構建基礎研究長周期支持機制

中評社北京12月6日電／前不久，國家自然科學基金委員會官網發布消息，將從2024年起，對上一年底資助期滿的國家傑出青年科學基金項目（以下簡稱“傑青項目”）開展分級評價，同時擇優遴選不超過20%的優秀項目給予第二個五年滾動支持，資助強度加大至800萬元；資助期滿後再擇優遴選不超過50%的優秀項目給予第三個五年1600萬元的資助，通過十五年近3000萬元的高強度支持，集中優勢資源培養造就高水平領軍人才。



設立於1994年的傑青項目重點支持基礎研究優秀人才，五年內給予穩定的經費資助，在科技界廣受好評。此次傑青項目改革，旨在探索構建對優秀基礎研究人才的長周期支持機制，讓他們在基礎研究領域更加心無旁騖地自由探索。



優秀的基礎研究人才隊伍是強化基礎研究能力的基本保障。基礎研究特別是原創性基礎研究難度大、周期長、風險高，長期穩定的經費支持至關重要。對優秀科研人員、高水平研究團隊等給予長期穩定支持，有利於激勵他們聚焦重大基礎科學問題和需要長期積累的研究方向，也有助於打造原始創新策源地和基礎研究先鋒力量。



對優秀科研人員、高水平研究團隊等給予長期穩定支持，是國內外基礎研究資助的成功經驗。德國政府給予馬普學會長期穩定的經費支持，截至目前，該學會的科研人員已獲得多項諾貝爾科學獎。在科技部和北京市長期支持下，北京生命科學研究所取得多項重大原創性突破，培養了一批優秀科技人才。



近年來，我國在構建有效的長期穩定支持機制方面不斷加大力度。2018年國務院印發的《關於全面加強基礎科學研究的若干意見》指出，強化穩定支持，優化投入結構。2020年，科技部、財政部等6部委共同制定並發布的《新形勢下加強基礎研究若干重點舉措》明確提出，完善基礎研究投入機制，加大對長期重點基礎研究項目、重點團隊和科研基地的穩定支持。2021年，中國科學院與財政部共同試點開展“穩定支持基礎研究領域青年團隊”，遴選了100個基礎研究領域青年團隊，給予5年為周期的穩定支持，積極培養優秀青年科技人才。



同時也要看到，基礎研究長周期支持機制的構建是一項長期任務，不可能一蹴而就。目前，支持機制仍存在穩定支持經費比例較低、穩定支持項目較少等問題，還需要進一步完善。為此，要進一步明確穩定支持機制和各類競爭性項目機制的定位，加強統籌協調，優化資助端供給結構；要提高穩定支持經費中的研究經費及個人薪酬占比，增加基礎研究人員的獲得感。同時，也要依據基礎研究的特點，優化實施過程中的績效評估，確保“好鋼用在刀刃上”。



當前，新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，基礎研究轉化周期明顯縮短，國際科技競爭向基礎前沿前移，對基礎研究能力快速提升提出更加迫切的需求。加快構建和完善有效的長周期支持機制，將進一步激發更多優秀基礎研究人才和團隊的創新活力，夯實高水平科技自立自強的根基。



來源：人民日報 作者：吳月輝

