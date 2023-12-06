即時零售暢通消費微循環

中評社北京12月6日電／多年來習慣在電商平台購物的消費者在不自覺中悄悄改變了習慣，開始熱衷在外賣平台下單。如今，新款手機、酒品、化妝品等日用品或小眾商品，都能通過外賣隨時隨地買到。在產品性價比相近的情況下，消費者更偏向於動動手指就能在30分鐘左右收貨的體驗。



即時零售是快速興起的新業態，是近年來中國零售市場最大變化之一。國家高度重視即時零售等新業態發展壯大。今年中央一號文件提出，大力發展共同配送、即時零售等新模式。7月份，商務部等13部門聯合印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023—2025)》，提出支持發展線上線下融合的即時零售模式。



不同於直播帶貨和傳統電商，即時零售是依托實體商超、便利店等，以30分鐘左右的即時配送體系和商品供給網絡為基礎的消費零售模式，零售品類包括傳統生鮮、快消品、藥品、家電、家裝、時尚美妝、服飾等。據測算，2022年我國即時零售訂單超過400億單，市場規模超過5000億元，增速領跑線上線下兩個市場。2023年前三季度，全國網上零售額達到10.8萬億元，同比增長11.6%，高於社會消費品零售總額增速4.8個百分點，即時零售在網絡零售市場中的比重持續擴大。



即時零售被大眾廣泛接受，主要源於三個優勢。一是配送效率，即時零售通過集成數字平台、屬地供應鏈和即時配送體系，倉儲、分揀、配送等配置能力較傳統配送模式更高，能更好滿足消費者對“快”的需求。二是便利溢價，在極大節省時間成本的前提下提供更多商品選擇，滿足消費者“用錢換時間”和為便捷埋單的需求。三是消費黏性，即時零售品類多樣，易於培養消費者習慣，提升渠道消費和商品消費黏性。



此外，即時零售還激活了“小店經濟”，豐富了城市生活服務。現階段，其主要發展空間是城市，特別是具備一刻鐘品質生活功能的城市社區。即時零售在暢流通、惠民生和促消費等方面發揮了積極作用，是串聯居民生活“幸福圈”、打通街頭“毛細血管”和促進城市經濟微循環的關鍵因素。



當然，即時零售也存在“成長的煩惱”。不少社區基礎設施不健全，線下門店數字化程度參差不齊，部分線下門店未能實現全品類上網。前端供應鏈時有不暢，商品結構不穩定的現象也比較突出，難以充分滿足消費者需求。部分中小城市和小城鎮等下沉市場還處於起步階段，發展路徑不甚清晰。



應不斷完善即時零售行業發展政策，制定出台行業指導意見，明確發展路徑。加強行業引導，擴大數字化平台使用範圍和服務半徑，盤活城市末梢和社區便捷服務消費場景，推動多品類上網。加強產業鏈供應鏈組合增效，推動倉儲、物流等供應鏈環節更好銜接，改善前端供應鏈不暢和商品結構不穩定等問題。培育中小城市和小城鎮即時零售消費生態，逐步推動產業下沉。



來源：經濟日報 作者：劉敏



