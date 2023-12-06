循環經濟發展期待全球性方案

中評社北京12月6日電／在正在舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會(COP28)上，在各方探討化石燃料使用和能源轉型問題的同時，資源循環利用、經濟適應性轉型等話題也成為關注焦點。當前，世界主要經濟體普遍把發展循環經濟作為破解資源環境約束、應對氣變難題、培育經濟新增長點的重要路徑。伴隨進一步發展，循環經濟亟需打破區域國別界限，在更大範圍內實現綠色循環效益。



面對綠色轉型壓力，在能源轉型無法有效貢獻減排的領域，循環經濟正勾勒出減緩氣變的另一半藍圖。德國修訂法律促進家電、舊汽車、電池、飲料包裝等回收利用，阿聯酋的污水循環處理系統不僅節能降耗還可再生出新的清潔能源，丹麥“工業共生體系”下實現了廢氣廢料再利用、提高規模經濟效益……循環經濟已逐漸成為各國經濟綠色轉型中閃亮的新增長點，甚至成為疫後經濟復甦關鍵舉措之一。據測算，到2030年全球循環經濟的發展可能會帶來4.5萬億美元的額外經濟產出。



與此同時，各國循環經濟發展又往往桎梏於自身國情和發展需要，缺乏全球化考慮，難以建立起更大範圍內的國際合作。譬如多國已在國內採取加強塑料回收利用措施，但當聯合國推動制定《防治塑料污染條約》建立全球塑料回收利用體系時，卻因各方在目標進程、監管方式等方面存在分歧而進展緩慢，包括美國、沙特阿拉伯等在內的部分化工大國堅持採取分國別策略治理塑料污染。還有歐盟試圖推進的《包裝與包裝廢棄物法規》，也因其中對可回收性、再生含量等的設定，影響到與歐盟開展經貿合作的各相關方而引發爭議。



此外，當前部分發達國家仍未正視其與發展中國家相比在造成氣變歷史責任、發展需求和應對能力等方面存在的差異，在採取循環經濟舉措時，往往忽視負面外溢效應，忽視發展中國家實際情況與面臨的困境。例如，歐盟碳邊境調節機制以解決碳洩漏、推動碳循環為所謂的初衷，但在實施過程中由於未就相關技術安排達成全球共識，導致部分發展中國家既沒有能力也缺乏資金和技術，建立與歐盟碳排放交易系統水平相當的核算體系，難以保障與歐盟碳核查要求相符的透明度和可靠性，變相形成了掩蓋在氣候變化措施下的“綠色貿易壁壘”。



氣候變化是全人類面臨的嚴峻挑戰，應對氣候變化是人類的共同事業。此次COP28的規模堪稱歷屆之最，來自167個國家和地區的各界人士參會，期待國際社會利用好這一平台和機遇，在減少塑料污染、發展循環型農業等重點領域加強政策對話、技術合作與人才交流，促進技術融合與標準互認；同時也期待各方發揮智慧，探索將循環經濟納入共建“一帶一路”綠色發展、應對氣候變化南南合作等已有的第三方平台機制，為循環經濟發展探尋全球性解決方案。



來源：經濟日報 作者：楊嘯林



