縣長鍾東錦力挺侯康配　苗栗造勢湧入2萬人

鍾東錦祝福侯友宜馬到成功、高票當選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜今晚在苗栗縣政府前廣場封街舉辦“侯康領航台灣，苗栗前程似錦”大造勢活動，現場湧入超過2萬人到場支持，座無虛席。藍軍出身的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也現身力挺“侯康配”，他感謝苗栗鄉親的熱情讓他很有面子，相信侯友宜當選後也會支持苗栗縣的債務問題。



侯友宜今晚在苗栗縣舉辦的大造勢活動，包括國民黨主席朱立倫、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨台北市第七選區“立委”候選人徐巧芯、國民黨苗栗縣第一選舉“立委”陳超明、苗栗縣第二選區“立委”候選人邱鎮軍都將輪番上台助講。



侯友宜與朱立倫、鍾東錦大進場時，走了近20分鐘才抵達舞台。鍾東錦表示，他看到苗栗客家鄉親的熱情支持，讓他很感動，也看到大家把力量發揮到極致，所以大家一定要團結一致，支持“侯康配”。



鍾東錦強調，他相信侯友宜一定會確保台灣安全與兩岸和平，一定會讓台灣社會有公平正義，他更當場向侯友宜請命，希望侯友宜當選後能支持苗栗縣的債務問題。



鍾東錦最後也拜託鄉親要支持國民黨提名的苗栗縣“立委”候選人，山線“立委”選邱鎮軍，海線“立委”選陳超明，一票都不能少，不但要贏，還要贏得漂亮，這樣將來兩位“立委”不但可以協助苗栗縣縣政，也可以讓苗栗的法案過關，讓苗栗的預算過關。