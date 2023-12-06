李家超：兩款國家自主研製飛機下周訪港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月6日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日上午召開記者會，他表示，國家自主研製的C919和ARJ21飛機下星期二至星期日首次訪港，兩架飛機會在香港國際機場靜態展示，C919更會於12月16日在維多利亞港上空進行飛行演示，讓市民見證該型號飛機首次翱翔香港上空的一刻。



李家超表示，繼上星期中國載人航天工程代表團訪港之後，下星期，兩架由國家自主研製的C919飛機和ARJ21飛機，將於下星期二至星期日，首次到訪香港。C919和ARJ21飛機是由中國商用飛機有限責任公司開發的首兩款噴氣式飛機，成功開發這兩款飛機是國家航空製造業的重要里程碑。



李家超亦表示，對C919和ARJ21飛機首次訪港表示歡迎，並感謝國家民航局和中國商用飛機有限責任公司全力支持。這次活動由特區政府民航處和香港機場管理局聯合舉辦，期間C919和ARJ21飛機將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於下星期六，在維港上空進行飛行演示，讓市民共同見證C919飛機首次翱翔香港上空的一刻。



李家超稱，選擇香港作為C919飛機首次出訪內地以外的城市，充分體現國家對香港航空業發展和作為國際航空樞紐的重視。國家“十四五”規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》都明確支持鞏固香港國際航空樞紐地位。香港民航處一直積極參與C919飛機多項認證項目和評估工作，對於有特區政府同事能夠參與這項國家研製飛機項目感到鼓舞。C919和ARJ21飛機在香港國際機場作靜態展示期間，不同界別的代表，包括多個青年團體，會獲邀登機參觀。飛機公司的代表會與青少年會面，分享有關兩架飛機的知識和發展。我相信這些活動會加深香港青年，以至香港社會，對國家航空業發展的認識和興趣。

