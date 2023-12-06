侯康配苗栗大造勢　朱立倫感謝2萬人力挺

朱立倫盼全台都像苗栗一樣團結，讓國民黨侯康配明年順利贏得勝選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜5日晚間在苗栗縣政府前廣場封街舉辦“侯康領航台灣，苗栗前程似錦”大造勢活動，現場湧入超過2萬人到場支持，座無虛席。國民黨主席朱立倫感謝苗栗鄉親到場力挺，帶給國民黨希望，讓他非常感動，他希望全台灣都能像苗栗一樣團結，讓“侯康配”在明年1月13日能贏得勝選。



侯友宜5日晚間在苗栗縣舉辦的大造勢活動，包括國民黨主席朱立倫、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨台北市第七選區“立委”候選人徐巧芯、國民黨苗栗縣第一選舉“立委”陳超明、苗栗縣第二選區“立委”候選人邱鎮軍都將輪番上台助講。



侯友宜與朱立倫、鍾東錦大進場時，走了近20分鐘才抵達舞台。朱立倫表示，11月25日也“侯康配”登記的第二天，他到苗栗幫苗栗縣第二選區“立委”候選人邱鎮軍站台，當天鍾東錦就跟他說，客家鄉親最重情重義，他一定會力挺“侯康配”，他要動員一場最大場的展現給大家看。



朱立倫指出，國民黨就是因為有像鍾東錦這樣的縣長帶領，才能讓國民黨在短短時間內發起，至今就有18場的造勢大會，他在現場看到座無虛席，好多支持者都站在現場，讓他非常感動。



朱立倫強調，大家今天不只是支持侯友宜，不只是支持國民黨，最重要的是大家真正的愛台灣，真正的愛“中華民國”，大家希望的是“中華民國”能夠永續下去，希望大家能夠安定的過好日子，兩岸和平，不要戰爭，下一代能夠好好的成長，這才是真正大家力挺侯友宜的最重要原因。



朱立倫提到，剛才有好多苗栗鄉親握著侯友宜、鍾東錦和他的手說，一定要當選，大家那一份期待的心，就是團結努力的決心，各位鄉親也讓大家看到國民黨空前的團結，藍營所有的好朋友現在全部都站出來了。