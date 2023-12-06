徐福記創始人答中評 在大陸如何紮根發展

徐福記創始人之一的常務董事徐沆接受中評社記者的採訪（中評社圖片） 中評社東莞12月6日電（記者 郭至君）11月30日，中評青年東莞訪問團一行來到“中國零食大王”——徐福記的主要生產基地，與創始人之一的徐沆常務董事對談，瞭解大名鼎鼎、譽滿兩岸的零食傳奇是如何把握機遇在大陸創業並在三十年間不斷發展壯大的故事。



早在1976年，徐記食品就在台灣創立了。1992年，來自台灣的徐氏四兄弟在東莞創業紮根，1994年徐福記品牌正式誕生，憑藉16年成功的台灣市場銷售與品牌鍛造經驗，以新年糖果為主推產品進入大陸市場，自此成功奠定了在糖點行業的營運基礎。談及為何來到東莞創業，徐沆對中評青年東莞訪問團表示，徐氏兄弟在台灣一直做糖果、蜜餞等休閒食品，90年代初大陸改革開放，很多台商、港商都紛紛將產業轉向大陸。當初選擇東莞投資創業有幾個主要原因：第一，生產糖果的食糖、香料等原料很多來自東南亞，而東莞的區位優勢明顯，加上土地和人力方面的優勢，所以靠近香港的廣東東莞是一個非常合適的地方。第二，工廠成立之初主要以來料加工為主，所有產品都出口，當時並沒有規劃一定要做內銷, 後來因為工廠有一些做多的庫存糖果放在東莞周邊銷售，反映非常火爆，因此契機讓我們發現糖果類產品在大陸市場大有可為，於是萌芽了嘗試內銷的想法。



徐沆表示，所有這一切都是得益於中國的改革開放，特別是1992年鄧小平南巡以後，大陸經濟開始起飛，地處改革開放前沿的東莞也抓住了這個機遇。東莞政府的開放意識比較早，出台了很多優惠政策招商引資吸引港澳台、外企落戶，同時政府也勇於試點、敢於創新，有全國第一家“三來一補”企業，全國加工貿易轉型示範區等，為東莞的外向型經濟發展奠定了基礎。徐福記算是較早的一批來到東莞投資的台企，也是最早一批嘗試內銷的台企，是大陸改革開放的參與者、見證者及受益者。

