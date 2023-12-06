中評關注：蕭美琴軟性輔選　爭取達到兩目的

蕭美琴替吳崢輔選，選擇有動物的咖啡廳與貓互動。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴最近積極輔選“立委”選將，除了大場造勢、與主帥賴清德合體，輔選重點多放在年輕候選人，走軟性路線或與寵物合體等，以補足賴清德過硬形象，尋求年輕選民支持，此外也希望喚回“英粉”。



蕭美琴昨天接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，主動透露蔡英文借衣服給她穿。蔡英文專造型師在一旁驚訝蕭怎麼說出來，但蕭美琴不避諱拉近與蔡英文關係，不只蔡英文造型師借給蕭用，連衣服都借給蕭穿，兩人好交情比姊妹還親。蕭主動透露這個訊息，希望替賴清德承接住“英粉”支持度。



蔡英文與賴清德因2020黨內初選而不愉快，就算兩人能夠為了政治未來，化干戈為玉帛，但各自支持者仍有嫌隙。賴清德陣營3日舉行全台暨台北市競總成立造勢大會，因為台北市競選總部主委陳時中與民進黨台北市黨部張茂楠都屬於英系，當天動員來的支持者也以英系居多，當蔡英文致詞完，緊接著賴清德要致詞時，就有一部分離席，現場多出不少空位。顯然動員者是來看蔡英文，並非來聽賴清賴清德致詞。



蕭美琴拉近與蔡英文關係，甚至借穿蔡英文衣服的訊息都可以公開，顯然蕭希望能夠找回流失的“英粉”，願意在選票上支持“賴蕭配”。



蕭美琴最近輔選行程也多以民進黨年輕“立委”參選人為主，昨天到新北市中和替吳崢輔選，今天會到台北市萬華替吳沛憶輔選、日前也到新北市汐止替賴品妤、台中市第六選區江肇國等輔選，都是選擇當地餐廳或是小吃、動物餐廳等軟性的輔選方式。



這些年輕“立委”參選人是賴清德所謂的跨派系、跨世代提名人選，賴當時希望能夠擴展選票，並非只有鎖定在民進黨基本盤。但賴個性嚴肅，也比較難像蕭美琴這樣柔軟，能夠低下身跟貓互、狗等寵物互動。蕭可以補足賴清德過於嚴肅的一面，讓輕鬆、柔軟的選舉模式，爭取更多年輕選民支持。