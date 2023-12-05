全球製造業庫存比疫情前增3成

中評社香港12月5日電／全球製造業的庫存正在出現過剩跡象。主要企業的庫存9月底達到2萬1237億美元，比新冠疫情蔓延前高出30%。由於供應鏈正常化，將開始削減堆積如山的庫存，但由於中國經濟放緩等原因，很多行業的去庫存進展緩慢。消化庫存所需的時間創出歷史性長度，有可能成為世界經濟的拖累。



根據QUICK FactSet的數據，日經新聞統計了全球可進行比較的4353家企業。



在新冠疫情蔓延前的2019年12月底庫存為1萬6576萬億美元，在供應鏈混亂的情況下，因戰略性增持和原材料價格上漲等原因而增加。到2023年3月末達到2萬2014億美元，創出10年來最高水平。企業正在削減庫存，但截至2023年9月底的庫存額仍同比增長2%，比新冠疫情前增長28%，處於較高水平。



庫存的過剩跡象突出。顯示庫存可在多少天內消化的庫存週轉天數2023年7～9月為87.2天，與4～6月持平。如果剔除新冠疫情蔓延導致營業收入一度銳減的影響突出的2020年4～6月(91.6天)，將創出10年來的最長紀錄。



從行業來看，“工業機械”為112天，創出過去10年中的最長時間。測量和控制設備等“電子裝置和設備”也達到140天的最長水平。在約40個行業中，逾7成與去年同期相比有所延長。



日本發那科就中國市場表示，“設備投資的觀望態度仍在持續。工廠自動化設備的去庫存將比預想的花費更長時間”。大金工業針對中國的空調業務指出，“房地產市場形勢嚴峻，行業的流通庫存難以消化”。



此外，歐洲經濟也出現明顯放緩跡象。對於主要出現在歐洲的去庫存，瑞典工業機械大型企業山特維克(sandvik)表示警惕稱，“很難看到整個供應鏈的調整。不知道(會持續多久)”。



即使在經濟較為堅挺的北美，三菱電機的空調和家電業務的流通庫存也在增加，該業務的北美營業收入呈減少態勢。美國大型引擎製造商康明斯(Cummins)也受高水平的流通庫存影響，在北美面向建築機械的銷量減少。



庫存還會給資金週轉帶來壓力。在統計對象中可獲得數據的4076家企業中，披露的最近年度凈利潤(9459億美元)比新冠疫情前增加了42%，另一方面，顯示主業賺取的現金的營業現金流(CF)為1萬3752億美元，僅增長24%。庫存增加將營業現金流拉低了2500億美元。



部分行業的去庫存取得進展。因新冠疫情特需的反向影響、去庫存較早推進的個人電腦等“電腦硬體”的庫存天數降至56天，2023年7～9月創出7個季度以來的最低水平。



如果整體的去庫存長期持續，還將產生需求下降和生產萎縮等影響。除了中國政府的經濟刺激政策的效果尚不明朗之外，美國經濟也出現了作為根基的個人消費的減速隱憂。消除過剩庫存的時間難以預測的狀況可能持續。



庫存過剩將導致現金收支惡化



庫存是企業在進貨和生產等過程中持有的資產。包括原材料、半成品和成品等。作為盤存資產計入資產負債表，通過銷售產品來變現。通過庫存除以每天的銷售成本，可算出顯示庫存在多少天內銷售出去的“庫存週轉天數”。



如果擁有大量庫存，可以防止缺貨造成的機會損失。另一方面，過剩的庫存導致現金流(現金收支)惡化。還存在管理成本增加、質量劣化等導致產品價值降低的風險。在製造業，新冠病毒疫情蔓延後的庫存增加成為主業的現金收入的負擔。



以往追求效率的大企業很多，但新冠疫情後供應鏈出現混亂，為了以防萬一，戰略性增加庫存的趨勢加強。不過，隨著供應鏈邁向正常化，也出現了回歸重視效率性的戰略的趨勢。