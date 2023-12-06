張斯綱語中評：藍白不能製造彼此的討厭度

國民黨選將張斯綱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，中國國民黨侯友宜和趙少康的侯康配如何求勝？中國國民黨台北市第一選區（士林、北投）“立委”候選人、台北市議員張斯綱接受中評社訪問表示，在藍白合破局後，彼此都有情緒在，他觀察到，支持民眾黨柯文哲的年輕選票有一部分轉移去支持民進黨賴清德，這是否因為氣國民黨，要幫柯出一口氣給國民黨教訓？



張斯綱強調，侯康配必須避免這樣的情形發生，不能造成白營支持者的討厭，因為侯康配要獲勝的最大希望，除了基本盤，能爭取的選票，就是原本支持柯但希望明年政黨輪替這一票人，怎麼讓他們不要討厭國民黨侯康配，當柯選情沒希望時，可以移轉到第二個目標，就是下架民進黨，所以藍白之間不要製造討厭度就很重要。



張斯綱向中評社表示，目前侯康配有兩個重點需加強，一個是年輕選票一直偏低，要找出癥結點來，是個人魅力特質問題，還是政策問題，整體國民黨提出的政策其實很多，是沒有打到點嗎？這是競選團隊要思考的。



另外一個部分則是爭取中間選民的支持，張斯綱說，中間選民比較看勢，當侯康配的勢頭造起來，也許中間選民會做一些觀望。因此、造勢跟對年輕人的吸引力這兩塊都要做一些思考，拿一些策略出來。

