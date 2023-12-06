2萬人湧進苗栗挺侯友宜　大進場走了廿分鐘

侯友宜出席苗栗造勢晚會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜5日晚上在苗栗縣政府前廣場封街舉辦“侯康領航台灣，苗栗前程似錦”大造勢活動，現場湧入超過2萬人到場支持，座無虛席，光是大進場就走了20分鐘。侯友宜表示，“立委”候選人陳超明為了苗栗每天都在拚命、邱鎮軍希望為苗栗打造有科技夢的城市，但苗栗的財政卻讓鍾東錦縣長受到委屈，未來他當選，一定會全力解決苗栗財政困難，讓苗栗人能夠在家鄉完成夢想。



侯友宜5日晚間在苗栗縣舉辦的大造勢活動，包括國民黨主席朱立倫、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨台北市第七選區“立委”候選人徐巧芯、國民黨苗栗縣第一選舉“立委”陳超明、苗栗縣第二選區“立委”候選人邱鎮軍都將輪番上台助講。



侯友宜與朱立倫、鍾東錦大進場時，走了近20分鐘才抵達舞台。侯友宜說，“國父”孫中山是客家人，更是實施民主自由的領導人，客家人人才輩出，像是望春風、雨夜花就是鄧雨賢的創作，美和中學棒球隊也是客家人徐傍興博士創建，未來所有的好人才都能為“國家”所用，而客家的傳統文化，一定要不斷延續，侯友宜會讓台灣成為世界客家中心。



“一黨獨大的民進黨該下台”侯友宜指出，民進黨口口聲聲說民主，但8年來民進黨專制、一黨獨大，“立法院”的法案要過就過、不過就不過，像是揭弊者保護法，民進黨就一拖再拖。這幾年台灣人民痛苦指數10年新高、貧富差距愈來越大，經濟成長率1.42%創14年新低，這樣到日子人民一直在忍，卻始終看不到希望。



侯友宜表示，當“國家”缺疫苗、快篩，口罩，結果小吃店賣快篩、缺蛋出現發“國”難財。能源政策方面，國際趨勢是2050核電提升3倍，但民進黨卻要非核家園、用煤取代核電，這是用人民健康換取電，但是未來產業面臨碳關稅考驗，會造成產業出口競爭大幅衰退。



“侯友宜當“總統”，解決人民痛苦”，侯友宜說，美國不支持“台獨”，他當選會讓人民遠離戰爭，唯有他喊出反對“台獨”，兩岸會在對等狀況下溝通，不要戰機要客機，他會承擔保家衛“國”責任，相信鍾東錦縣長帶領的團隊，與陳超明、邱鎮軍，會讓苗栗起飛、台灣起飛。

