周庭棄保　李家超：警方寬大處理換來瞞騙

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月6日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日上午召開記者會，李家超表示，周庭涉嫌勾結外國或境外勢力，危害國家安全而被警方拘捕，棄保潛逃，警方必然會全力追捕，警方嘗試寬大處理的良好意願換來瞞騙，相信最失望的是嘗試寬大處理的人員。



李家超表示，特區政府會全力追捕任何危害國家安全的逃犯。周庭涉嫌勾結外國或境外勢力，危害國家安全而被警方拘捕，棄保潛逃，警方必然會全力追捕。任何逃犯衹有自首，否則終身是逃犯、終身被追捕。逃犯出賣誠信，砌詞找借口去欺騙同情，嘗試自我製造光環，行為可恥。警方嘗試寬大處理的良好意願換來瞞騙，相信最失望的是嘗試寬大處理的人員。警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。



李家超亦表示，這次的逃犯是涉嫌勾結外部勢力去危害國家安全。勾結外部勢力的犯罪人已經變成外國代理人，他們的本質已經變成背信棄義。香港人不能夠忽略，外國勢力為了自身的政治利益插手香港的事務是沒有停止，香港亦不能忘記2019年“黑暴”的傷口雖然好了，但它曾經令我們痛得很厲害、痛得難以入睡，所以我們不可以忘記這些痛楚。《基本法》第二十三條立法必須全力推行，在明年完成立法，確保二十三條訂立的法例跟《香港國安法》聯合起來，成為一套堅實的國家安全法律體系，完善我們維護國家安全的法律制度和執行機制。

