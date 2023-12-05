民航處：港展出國家自主研製客機見證重要成果

中評社香港12月5日電／國家自主研製的C919及ARJ21飛機將於下周二至周日訪港。民航處助理處長袁兆基接受港台訪問時指，處方本月將舉辦一連串活動，包括兩個航空界國際重要會議，以及在亞太區首次舉辦創新科技和能力提升展覽會，各國業界領袖和專家將齊集本港，這次是好時機讓各國與會者和香港市民尤其是年輕人，見證國家研製民用客機的重要成果。



袁兆基說，中國商飛公司已經接獲超過1000架C919訂單，以及交付超過100架ARJ21，其中處方很榮幸參與C919的研發工作。國家民航局2012年開始已經邀請民航處參與C919飛機研發的工作，處方其後一直積極支持和參與飛機的運行評審。



他表示，過去幾年委派飛行專家、適航專家參與評審，包括飛行員資格、飛機維修要求、客艙應急撤離示範等，參與超過80個委員會和專家會議，去年派遣飛行專家到上海兩個月，參與C919飛行員訓練測試計劃並成為首批飛行員之一。



袁兆基說，如果天氣情況許可，C919計劃在本月16日上午在機場起飛，之後飛躍維港上空，環繞港島兩圈飛行演示，最佳觀賞地點是維港兩岸。他強調會因應實際情況，包括風向、雲層高度等，在安全大前提下飛躍維港上空，希望市民觀賞到國家自住研製大飛機的風采。