快評：台人頭上懸把劍　賴挺“台獨”須說清楚

中評社快評／葛來儀等三名美國專家近日發表文章呼籲賴清德凍結“台獨黨綱”，相關話題繼續受關注。侯友宜昨天跟進要求民進黨儘速凍結，賴清德則稱葛來儀等人的文章遭到扭曲，甚至被用來攻擊對手。賴清德拒絕了美國專家、以及藍營的呼籲，再次表露“挺獨”的心。



葛來儀、白潔曦、柯慶生等三位重量級學者的聯名文章11月30日發表在《外交事務》期刊，文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓“維持現狀”的承諾更具分量和可信度。今年3月，前AIT的理事主席卜睿哲也主張民進黨廢“台獨黨綱”，卜睿哲認為如此兩岸才有機會坐下來談，才能化解台海即將到來的衝突跟危機。



今次葛來儀等人文章發表之前，侯友宜副手趙少康，以及吳怡玎、林為洲、賴士葆等“藍委”近日也紛紛敦促民進黨廢除“台獨黨綱”。趙少康質疑賴清德曾以“行政院長”身分在“立法院”宣示“我是主張‘台灣獨立’的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變”，賴是民進黨主席，敢不敢廢掉“台獨黨綱”？



民進黨黨綱公然主張建立所謂“台灣共和國”，民進黨因此成為“台獨黨”。“台獨黨綱”是懸在台灣民眾頭上的一把劍，是台海爆發衝突的最大隱患。賴清德公開主張、支持“台獨”，未來若當選執政，會給台海和平帶來什麼衝擊，難以想像。



大陸一再強調，“台獨”與台海和平水火不容，“台獨”意味著戰爭。挺“台獨”、搞“台獨”要如何維護台海和平？賴清德必須說清楚。