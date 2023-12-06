美商界承認最怕中國國內競爭但必須留在中國

上海美國商會主席譚森承認美國在華公司面臨中國企業強有力競爭 CSIS視頻 中評社華盛頓12月5日電（記者 余東暉）上海美國商會董事會主席譚森（Sean Stein）5日承认，美國在華商界最擔心的不是美中競爭或台海戰爭，而是在中國國內的競爭，因為近年來中國民營企業的創新能力太強了。但是，美國商界必須在中國市場持續存在，否則就學不到創新力和新技術，在世界市場也就不會有長期強勁的競爭力。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務項目和斯坦福大學中國經濟研究中心合作的“中國大數據”項目5日舉行線上年會，探討中國經濟前景與競爭年代的對外關係。譚森在做主旨演講時談到了在華美國商界對於美中關係不同於美國國內決策圈和主流媒體的體驗與敘事。



曾任美國駐沈陽和上海總領事的譚森表示，美國的決策者一直在談論美中戰略競爭，但是在中國實地，美國商界看待競爭的方式不同，他們最擔心的是中國國內的競爭。50年前美國公司剛來中國時並沒有國內競爭；10年前美國公司談論中國國內競爭時主要擔心來自國有企業的競爭；過去幾年美國在華公司真切感受到來自中國的民營領域的創新和強有力的競爭。他說，過去幾年美國商界在華面臨的最大變化之一就是，中國公司正變得更加有力、更加靈活、更具競爭力。



​ 譚森表示，最近與美國在華公司的首席執行官們有過交談，問讓他們晚上睡不著覺的最大擔憂是什麼？他們表示，如果是在公司的美國總部，大家談論更多的是擔憂安全問題、台灣問題、美中關係等等，但是他們實際上更擔心的是，他們從不認識的中國小公司正加班加點地徹夜努力工作，那些聰明的人們在努力地想爭奪某個產品或者某個生意的市場。這是美國公司要面對的現實。