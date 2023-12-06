韓國瑜拼了！三天跑全台拉抬藍選將、侯康配

韓國瑜到台南為藍營選將陳以信站台助選。（照:韓國瑜臉書） 中評社台北12月6日電／2024大選藍綠白三組人馬角逐，選戰激烈。中國國民黨不分區“立委”排名第一的候選人、前高雄市長韓國瑜5日在臉書貼出他到各地助選的圖文。他表示，上周是非常忙碌充實的一週，從北部到南部再到東部，在短短的三天幾乎快走遍全台，為的就是希望走進各地向各個地區的鄉親朋友們推薦我們優質的每一位“立法委員”候選人。



韓國瑜分享他的行程，周四（11／30）到新北市樹林區參加體育界出生的洪佳君問政說明會，周五（12／1）下午到宜蘭，為出生基層、瞭解基層、一直與基層站同一線的黃琤婷站台，接著，晚上趕到新北市中永和，回到家鄉，感受到滿滿的溫暖與熱情，並向中永和鄉親大力推薦林德福，更希望他在中央持續為中永和鄉親發聲、為大家服務。



韓國瑜指出，周六（12／2）到桃園為服務全面、問政專業的藍委呂玉玲站台；緊接著，再為萬美玲站台；隨後，韓國瑜也到新北市淡水為多功能、全方位像八寶飯般實在的洪孟楷助講；晚上韓國瑜到台南，為年輕、有戰力的陳以信 加油打氣；再來去到新市，拜訪有能力、會做事的李全教。



韓國瑜周日（12／3）去到台東，推薦出生長濱部落的原住民新政捍將黃仁及穩重踏實的黃建賓二位候選人。



韓國瑜表示，2024年的選舉，是一個要選貪污腐敗還是清正廉能、是選擇投入戰爭還是面向和平的一場選舉，選對了，才能有一個清廉的政府、和平的未來。最後他強調，2024年，請用選票支持侯友宜、趙少康，支持國民黨、支持國民黨候選人，支持能帶給台灣未來真正‘侯康’的選擇”。