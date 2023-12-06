侯康配能創台版安哲秀現象？趙少康驚吐這句

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康曾說將台灣民眾黨2024候選人柯文哲民調打到20%以下，國民黨2024候選人侯友宜會當選，但目前侯卻卡在30%上下，前“立委”蔡正元5日在政論節目問趙是否有準備好“安哲秀現象”（三強鼎立的最後一名自知當選無望，號召支持者支持第1、2名其中1人）的戰略。對此，趙少康表示，選戰還有30多天，現在談這個還不是時候，也解釋民調的說法不是把柯文哲打到20%以下，只是用數字計算，執政黨以外的支持度約有60%，國民黨拿到其中的40%以上才能當選，去問柯也會是相同答案。



安哲秀是韓國政治人物，2012年與朴槿惠、文在寅競選“總統”大位時，獲得年輕族群高度支持，與柯文哲頗為類似。但在投票前不到一個月，宣布退選，轉而支持文在寅，成為韓國政壇的知名案例“安哲秀現象”。



根據《中時新聞網》報導，趙少康5日接受政論節目《大新聞大爆卦》專訪，同台的蔡正元提問，趙先前稱如果把柯文哲民調打到20%以下，侯友宜會當選，今天民調出來，柯文哲已經掉到20%以下，但侯友宜民調拉到30%上下就未往上走，要怎樣處理這個問題。



另外，蔡正元也注意到，趙少康有在動腦筋思考“安哲秀現象”，即三組候選人中的第三名自知選不上，號召支持者支持前兩名中的其中一人，這是韓國政壇的知名案例。目前大選局勢，郭台銘是一個“安哲秀”，而柯文哲還不承認自己是“安哲秀”，不過藍營已提出民眾黨優秀人才可以入閣，還有沒有其他吸收民眾黨選民的戰略？

