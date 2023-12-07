徐福記負責人答中評 談傳統企業智造升級

徐福記國際集團事務部負責人、黨支部書記高衛東向中評團員們介紹徐福記近年來的創新和智慧生產。（中評社圖片） 中評社東莞12月7日電（記者 郭至君）11月30日，中評青年東莞訪問團一行來到“中國零食大王”——徐福記的主要生產基地，與集團事務負責人、黨支部書記高衛東對談，瞭解傳統台企在電子商務、網紅產品層出不窮的時代背景之下的智造升級。



眾所周知，現在東莞正大力宣導從“東莞製造”走向“東莞智造”，談及科技創新對徐福記的意義，高衛東表示，智造轉型為徐福記這樣的製造業企業帶來的益處是顯而易見的。從內部看，它是企業降低生產成本、提高產線效率、實現柔性生產的重要抓手；從外部看，企業能夠借此建立差異化的競爭優勢，讓食品製造從消費者傳統認知上的“勞動密集型”轉變“技術密集型”，從而在激烈的市場競爭中搶佔先機。



高衛東向中評社介紹，自2018年起，徐福記投資近3億元，涵蓋生產線智慧化改造，智慧物流、商業智慧等各個方面，從上游供應鏈管控到產品終端陳列，通過智慧化、數位化新技術為企業的高品質發展賦能。2020年至今公司先後榮獲“東莞市數位化轉型標杆企業”、“2021年IDC中國未來智慧領軍者”、中國物流行業“金螞蟻創新獎”等榮譽，並於2023年11月通過了東莞市“智慧工廠”認定。

