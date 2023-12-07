東莞台校何以創新兩岸教育史？吳建華答中評

東莞台商子弟學校小學部副校長吳建華接受中評社的採訪（中評社圖片） 中評社東莞12月7日電（記者 郭至君 盧哲）東莞台商子弟學校是大陸第一所台商子弟學校，這裡專門招收台籍學生，學制、課程與台灣接軌，大陸和台灣共同承認學歷，學生畢業後，可以返回台灣考大學，也可以用台灣學力測驗的成績申請入讀大陸高校，是海峽兩岸文化教育交流史上一個重要的里程碑。11月29日下午，中評青年東莞訪問團來到這所學校參觀，並與現小學部的吳建華副校長進行了深入交流，聽他講述20年來在台校紮根立業、發展創新的故事。吳建華副校長在專訪中對中評社表示，自己有幸見證了東莞和台校20年來翻天覆地的變化，期待未來借助《東莞方案》和學校的獨特優勢，培養更多“瞭解兩岸，溝通兩岸”的青年人才。以下是採訪全文：



中評社記者：我們知道，您在東莞台校已經服務了二十年，是什麼吸引您留下並在台校紮根立業？



吳建華：我是碩士班畢業就到東莞台校來工作了，這也是我第一次到中國大陸，年輕時，只是想著能不能到台灣以外的地方工作幾年累積經驗，然後就回去當老師或者考公務員。我記得20年前來這邊之前，老師、同學都提醒我，東莞這邊很危險，治安不好，環境髒亂，要我好自為之，但來到東莞之後，我發現很多事實跟他們提醒我的不一樣，也沒有那麼落後。我在這裡教學了20年，不管是人文或硬體建設，都可謂“一年一小變，三年一大變”。學校周邊環境，每年改變很大，生活品質愈來愈好，連台校所在的小村莊都有百貨商場、河湜及生態公園、商業街、體育館、現代化傳統市場等，更不用說市中心的改變。不管是經濟發展還是文化環境，我有幸見證了東莞翻天覆地的變化，也在這個過程中不斷開拓自己的視野。

