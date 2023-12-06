台替代役教召增軍事科目　反映台海風險上升

替代役教召著重於救護員訓練，並增加全民防衛等部分軍事訓練。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月6日電（記者 方敬為）台“役政署”今天上午在彰化縣辦理“替代役備役役男演訓召集”，300位備役役男接受教召，將展開為期3天的演訓，值得注意的是，替代役教召除了本來的服務性職能訓練外，也增加緊急救護、消防、全民防衛“教育部”分軍事訓練等，間接反映台海情勢與地緣政治風險上升。



因應兩岸情勢嚴峻，“行政院會”去年底通過“強化全民“國防”兵力結構調整方案”，將替代役男納入民防動員體系。過去替代役主要是配發到公家機關，協助公部門行政、社會服務等工作。今年起因應台海情勢緊張，兩岸衝突風險，強化替代役初級救護員（EMT－1）訓練，並編組為民防動員三大支柱之一。



“役政署”6日上午在彰化師範大學舉辦“替代役備役役男演訓召集”，有300位備役役男接受教召演訓，除了實施EMT－1訓練，另增加全民防衛“教育部”分軍事訓練科目。役男在教官的帶領下，模擬災害之下，人員受傷緊急處置、急救、傷患包紮等訓練。



據瞭解，過去替代役男也有救護相關操作科目，但非主要訓練內容，因為替代役多數分配的工作及服役單位偏向公眾服務性質，今年起役政署針對教召演訓內容調整比重，特別著重緊急救護、救災協勤、部分軍事訓練等相關區塊，此外，包括實體適能訓練、全民防衛教育也涵蓋其中。今年起入伍的替代役男更增加打靶射擊訓練，強化戰時後勤功能。