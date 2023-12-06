彰化替代役男教召　王惠美：增戰時救護量能

300位替代役備役役男接受教召。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月2日電（記者 方敬為）台“役政署”今天上午在彰化縣舉辦“替代役備役役男演訓召集”，中國國民黨縣長王惠美主持開訓，感謝役男在政府有需要的時候配合召訓，面對當前地緣政治風險，以及氣候極端天災頻傳，確實有演訓之必要，期勉役男要好好學習，磨練緊急救護技能，在戰時或天災等緊急狀態下，能夠救人救己，增加地方救護量能。



“行政院會”去年底通過“強化全民“國防”兵力結構調整方案”，將替代役男納入民防動員體系，過去替代役主要是配發到公家機關，協助公部門行政、社會服務等工作，今年起因應台海情勢緊張，兩岸衝突風險，強化替代役初級救護員（EMT－1）訓練，並編組為民防動員三大支柱之一，以備戰時之需。



“役政署”6日上午在彰化師範大學舉辦“替代役備役役男演訓召集”，有300位備役役男接受召集演訓，報到率百分百。彰化縣長王惠美親自到場主持開訓典禮，並關懷縣籍子弟服役情形，“役政署”役政司長沈哲芳代表主管機關前來致意。



王惠美致詞表示，因應政府全民防衛兵力結構調整，替代役男增加訓練項目，非常辛苦，她首先要感謝役男在政府需要的時候配合訓練，當前因為地緣政治風險，以及氣候極端天災頻傳，需要多一分準備，少一分損害。役男增加訓練項目，在突發狀況之下，可以第一時間發揮作用。



王惠美提到，這次替代役男教召也針對全民“國防”等項目展開相關訓練，並復習大家的救護技能，結訓後可延長EMT－1證照效期，役男擁有緊急救護技能能夠加成為民防人力守護鄉里，她期許各位役男進到寶山就不要空手而歸，將救護技能好好磨練，必要的時候，例如戰時、天災等緊急狀態，可以自救也可以救人，是關鍵時刻很重要的人力資源。