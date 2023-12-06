名醫示警賴蕭配若贏　台錯失脫胎換骨的機會

賴清德與蕭美琴。（中評社 資料照) 中評社台北12月6日電／2024年大選，將由民進黨“賴蕭配”、中國國民黨“侯康配”以及台灣民眾黨“柯盈配”3組人馬角逐。精神科醫師沈政男表示，藍白合破局讓台灣錯失脫胎換骨的機會，若賴蕭配當選，就是民進黨史無前例的第3任執政，未來4年台灣仍會出現側翼治國、認知作戰陰謀論、低薪、高房價、少子化等現象。



沈政男今天在臉書發文提到，2024年大選選情看似又回歸到幾個月前的三組競逐態勢，而“棄柯保侯”的態勢已經發生，但力道並不足以拉下賴蕭配。



沈政男進一步表示，2024與2000年大選的藍綠結構完全一樣，結果不會有差別，甚至可以預測2028年也會複製2004年，藍白最後合起來與綠營對壘。



對於藍白合破局，沈政男認為非常可惜，台灣錯失脫胎換骨的機會。他指出，“賴蕭配”若當選，將是民進黨史無前例地第3任執政，會讓民進黨認定現在這套很管用，包括側翼治國、抹紅、認知作戰陰謀論、阿里不達官員等，就為了維繫政權的統治基礎；對於低薪、高房價、少子化、外籍移工大量逃跑、大學排名低落、年輕人對未來茫然、老人家擔心沒人照顧等問題，政府卻是連處理的有效方向該如何都看不出來。



沈政男喊話要大家做好心理準備，未來4年仍將會出現上述現象，台灣能被國際關注的只剩晶片。