陝西推動發展方式綠色低碳轉型

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，陝西省延安市安塞區高橋鎮南溝村，成片的林木中，有一片光禿禿的小山坡。“這片黃，是特意給舞腰鼓留的。”南溝村黨支部書記張潤生說，“年輕人舞起腰鼓生龍活虎，要把黃土踢得飛揚起來才好看。”



從陝北看陝西，冬季的三秦大地，綠色發展勢頭足。



今年5月，習近平總書記在聽取陝西省委和省政府工作匯報時指出：“要著力推動發展方式綠色低碳轉型，提升生態文明建設水平。”牢記習近平總書記殷殷囑托，陝西廣大幹部群眾守“綠”塑生態、逐“綠”謀未來，以綠色賦能高質量發展。



綠色，已成為新時代陝西生態發展的底色。



北有毛烏素沙地，綠網鎖住流沙；南有漢江丹江，一泓清水長流；秦嶺和合南北，黃河中分陝晉。守護生態，陝西咬定青山不放鬆。



人工造林、飛播造林、封山育林……陝西持續增綠護綠，扎實推進沿黃防護林提質增效和高質量發展等重大生態工程，近10年來累計完成營造林9100多萬畝。綠色版圖向北推進400多公里，延安、榆林等地成為“國家森林城市”。



保環境、護生態，也曾讓陝西一些地方糾結過，但都堅持堅守下來了。



漢中市洋縣草壩村，地處朱鹮保護區核心地帶。“朱鹮對環境要求高，可以當我們的‘質檢員’和‘代言人’。”村黨支部書記劉煜華說。有群眾曾困惑：“不讓用農藥化肥，地咋種？”思路一變天地寬：旱地恢復成水田，使用有機肥，裝上殺蟲燈……這個曾遠近聞名的貧困村，解開“矛盾扣”，搓成“致富鏈”，訣竅全在兩個字——“有機”。如今，洋縣認證有機產品15大類110種、認證面積17.08萬畝，好生態帶來好日子。



人不負青山，青山定不負人。渭北陝北的蘋果、秦嶺南北的獼猴桃、陝南食用菌、秦巴富硒農產品……端牢生態碗、吃上生態飯，陝西從生態裡“掘金”，讓好山好水有“顔”更有“值”。



產業也要綠。能源資源富集的陝西，著力促進能源產業綠色轉型。



在陝西延長石油榆林煤化有限公司，通過捕集、利用與封存，液化二氧化碳代替了水，被注入地下驅油。“去年，我們建成每年30萬噸規模的二氧化碳捕集項目，年減碳量相當於多種近1700萬棵樹。”公司總經理馮成海說。



減碳降碳，由“黑”轉“綠”，陝西在延鏈、補鏈、強鏈上下功夫。陝西已基本形成煤制油、煤制乙二醇、煤基高端化工等現代煤化工產業鏈，其中煤制烯烴（芳烴）產業鏈產值規模已達上千億元，產能規模位居全國前列。



珍惜綠色的陝西，嘗到了綠色的饋贈，加力提高經濟綠色化程度，形成綠色發展新的增長點。



今年前10個月，陝西汽車製造業總產值同比增長32.2%，全國市場上銷售的新能源汽車中，約每8輛就有1輛產自陝西；太陽能光伏產業全國領先，產品遠銷海內外；半導體產業、航空產業等產業集群持續發力，產值位居全國前列……綠色理念融入產業發展，陝西現代化產業體系正加速構建。



發展向“新”向“綠”、追“光”逐“鏈”，一批含金量、含新量、含綠量高的產業，正在三秦大地加速成長。目前陝西全省產值超千億元產業鏈達到6條。今年前三季度，產業鏈實現規上工業產值8596.6億元。“我們加速推動光子、氫能、無人機、傳感器等產業鏈做大做強，打造經濟增長新引擎。”陝西省工業和信息化廳副廳長黃新波說。



護綠增綠，用綠強綠。陝西省委主要負責同志說：“從生態底色到發展成色，再到轉型亮色，新時代陝西綠色低碳轉型的路子越走越寬廣。”