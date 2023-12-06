中評社北京12月6日電／據人民日報報導，一年多來，西部陸海新通道建設蹄疾步穩——



躍上新高度，“加快建設西部陸海新通道”寫入黨的二十大報告；



開建新項目，平陸運河正式動工，建成後將成為西南地區最便捷水運出海通道；



運行新線路，“重慶—萬象—新加坡”鐵公聯運班列、“成都—欽州—泰國”鐵海聯運班列、“貴陽—霍爾果斯—哈薩克斯坦”中亞班列等開通；



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牢記習近平總書記“高水平共建西部陸海新通道”囑托，西部陸海新通道建設正加快推進，邁向高質量發展。



全鏈條、大平台、新業態，重慶、四川、貴州等西部陸海新通道建設參與地區，不斷創新運營組織模式，加快基礎設施建設，牽引帶動產業轉型升級，將獨特區位優勢更好轉化為開放發展優勢，更好服務構建新發展格局。



機制引領聚合力



統籌各方、攥指成拳，頂層設計機制引領西部陸海新通道這條“路”越走越寬廣。



推動龍頭企業建立陸海新通道跨境電商產業聯盟，探索構建“整車—零部件”產業鏈合作關係，加大跨境鐵路列車、公鐵聯運列車、跨境公路班車開行密度，提升貿易融資服務質效……謀劃未來，已細化出7類20條工作要點。



今年4月，商務部會同相關部門和13個相關省區市在重慶召開推進國際陸海貿易新通道建設合作工作機制第一次會議。各方碰撞需求、謀求共識，推進更高效的合作。



新機制推動形成新布局。目前，國家層面已建立西部陸海新通道省部際聯席會議，西部12省區市與海南省，以及廣東省湛江市、湖南省懷化市形成了“13＋2”合作機制。



政策效應持續釋放，激活陸海新通道建設“創新池”，汩汩不息的發展動能持續增強。



10月12日，一列裝載950噸進口礦產的西部陸海新通道班列駛入重慶果園港。重慶港海關核對企業申報要素後，確定將8.74萬元境內鐵路運費不計入貨物完稅價格，這標誌著“西部陸海新通道海鐵多式聯運境內鐵路運費扣減”創新舉措正式落地。



“這項創新舉措針對性強、惠及面廣，能夠實實在在節約成本，吸引更多貨源向西部陸海新通道沿線轉移，帶動通道擴量提質增效。”重慶海關關稅處副處長肖輝說。



服務頻頻“上新”，讓企業得到更多實惠。



借助西部陸海新通道，重慶市豐都縣龍頭企業恒都集團通過鐵海聯運冷鏈，從南美地區進口牛肉。“採取‘一箱到底’新模式，將查驗地點從沿海港口變為重慶本地，運輸路徑、物流成本、口岸通關、中轉效率顯著優化，市場競爭力大大增強。”恒都集團副總裁朱剛泉說。



依托國家市場採購貿易方式試點大足龍水五金市場，重慶市大足區探索國際物流通道與外貿新業態融合建設新路徑，增值稅免征、便捷通關、結匯創新等舉措助力小商品“組團”出口……



新探索催生通道新氣象。數據顯示，2022年，西部陸海新通道13個共建省區市與東盟十國貿易額突破1300億美元，較2017年通道開行之初增長73.3%，已連續3年超過千億美元。



互聯互通提質效



基礎設施織“線”成“網”，是西部陸海新通道這條“路”充分發揮作用的關鍵之一。



在四川成都國際鐵路港，川桂海鐵聯運班列穩定運行，發運量持續增長。“從成都出發，經廣西欽州港轉運至東盟地區，跟之前江海聯運方式比起來，能節約一半以上時間。”中國鐵路成都局集團有限公司成都北車站調度車間主任黃君深有感觸。



更多跨山接海、連通世界的變化在發生。



2022年底，新成昆鐵路通車後，借助“瀾湄快線”國際貨物列車，老撾萬象至成都的運輸時效可縮短至兩天17小時。



今年7月，升級版“瀾湄蓉歐快線”首發。運載汽車配件等貨物的列車從泰國羅勇府出發，經中老鐵路由老撾萬象至成都國際鐵路港，接續中歐班列發往歐洲，最終抵達匈牙利布達佩斯，運輸時間最快縮短至15天，實現了中老鐵路與中歐班列的聯線貫通，構建起一條全新的亞蓉歐大通道。

