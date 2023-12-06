中評社北京12月6日電／據人民日報報導，12月5日，“紀念《世界人權宣言》發表75周年”國際研討會在北京舉行。中外嘉賓深入探討《世界人權宣言》的歷史作用和時代價值，倡導加強團結協作，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，為世界人權事業發展注入更多正能量。



《世界人權宣言》在人類文明發展史上具有重大意義，對世界人權事業發展產生深刻影響。1948年12月10日，聯合國大會通過《世界人權宣言》。75年來，國際社會為實現《世界人權宣言》的目標攜手努力，促進保護人權深入人心，國際人權體系日臻完善，各國人權保障更加有力。與會嘉賓表示，應以紀念《世界人權宣言》發表75周年為契機，踐行《世界人權宣言》精神，加強對話合作，不斷凝聚共識，推動世界人權事業健康發展。



中國是《世界人權宣言》精神的積極倡導者。中國共產黨和中國政府始終把促進和保護人權放在重要位置，堅持將人權的普遍性原則同中國實際相結合，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。特別是進入新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央把尊重和保障人權作為治國理政的重要工作，推動中國人權事業取得一系列新的歷史性成就。歷史性解決絕對貧困問題，建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系；深入推進社會主義民主政治建設，不斷發展全過程人民民主，民主形式更加豐富，渠道不斷拓寬；法律制度不斷完善，婦女、兒童、老人、殘疾人的權利得到全方位保障……中國堅持以人民為中心，在發展中保障和改善民生，保護和促進人權，做到發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，不斷增強民眾的獲得感、幸福感、安全感，實現人的全面發展。布隆迪外交與發展合作部部長助理西爾迪·馬尼雷雷卡納在研討會上表示，中國的人權發展為全球人權治理提供了很好的借鑒與經驗。



中國積極參與全球人權治理，為世界人權事業發展作出了中國貢獻、提供了中國方案。當前，全球人權治理面臨著嚴峻挑戰，少數國家在人權問題上奉行雙重標準，將人權問題政治化、工具化、武器化，嚴重阻礙世界人權事業健康發展。中國始終遵循聯合國憲章和《世界人權宣言》精神，深入參與聯合國人權理事會等多邊人權機構工作，推動達成一系列重要國際人權公約、宣言，構建人類命運共同體納入人權理事會決議，為國際人權保護注入中國理念。中國同聯合國人權機制以及30多個國家和地區開展交流合作，為推動世界人權事業發展貢獻中國力量。委內瑞拉新興經濟體發展高等研究中心學術研究主任路易斯·德爾加羅認為，中國提出的一系列理念和倡議倡導各國共同努力，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展，將為實現更加公正和可持續的全球人權治理作出積極貢獻。



世界上沒有放之四海而皆准的人權發展道路。各國都有權利自主選擇人權發展道路，不同文明、不同國家應該相互尊重、相互包容、相互交流、相互借鑒。達成《世界人權宣言》確立的目標，是國際社會共同肩負的歷史責任。各方應倡導共同安全，為實現人權創造更加安寧的國際環境；堅持發展優先，為實現人權提供更加堅實的物質基礎；促進交流互鑒，為實現人權提供更加豐富的路徑選擇；秉持公平正義，為實現人權提供更加有效的合作平台。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作，擴大共識、減少分歧、相互借鑒、共同進步，共同推進國際人權事業，造福各國人民。



人人充分享有人權，是人類社會的偉大夢想。中國將堅定不移地促進和保護人權，積極參與全球人權治理，踐行《世界人權宣言》精神，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動世界人權事業取得更大發展。