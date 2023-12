民眾黨“立委”：美國學者提凍獨就是疑賴論

民眾黨“立委”邱臣遠。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月6日電(記者 鄭羿菲)美國《外交事務》刊出3位重量級中美關係學者的聯名文章,呼籲民進黨2024候選人賴清德“若勝選,應考慮凍結‘台獨黨綱’”,但賴認為,此文遭台灣在野黨扭曲攻擊。台灣民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶6日均表達,這是美國、國際這會對賴清德的不信任與疑慮,也就是所謂的“疑賴論”,雖美政府高層稱不會介入選舉,但也明確傳達一訊息給台灣。



美國《外交事務》(Foreign Affairs)11月30日刊出“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)、康奈爾大學的政治學教授白潔曦(Jessica Weiss)、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生(Thomas Christensen)的聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》(Taiwan and the True Sources of Deterrence),文中呼籲賴清德若勝選,應考慮凍結“台獨黨綱”,讓維持現狀的承諾更有份量與可信度。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“蔡政府拖太久了!《最低工資法》盡速落實推動!”記者會,黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席。



邱臣遠會後接受媒體訪問表示,這不是在野黨的斷章取義,而是國際社會對賴清德的不信任。連民進黨2024“副總統”候選人蕭美琴都說“維持現狀是全球的共識”,這句話就是講給賴聽的,美國智庫學者得出的論點,代表美國對賴清德還是有其疑慮,主因是賴過去鮮明的“務實‘台獨’工作者”形象,及賴稱“走入白宮”相關言論,這對熟稔國際事務、中美關係、台美關係的專家學者來說,都是非常不適當的言論。



邱臣遠說,台海和平與兩岸安定是全世界目前最重視的議題之一,尤其全台2350萬人民最大的民意是希望維持現狀,賴清德應清楚針對這樣的國際輿論正面回應是否凍結“台獨黨綱”,不用再說成好像是與在野黨之間的政治口水戰,應好好思考怎麼樣能讓民眾能夠安心。尤其明年大選之後,非常多的指標顯示,“賴蕭配”執政後台海關係會更加緊張。