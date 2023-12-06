民眾黨“立委”：美國學者提凍獨就是疑賴論

民眾黨“立委”邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）美國《外交事務》刊出3位重量級中美關係學者的聯名文章，呼籲民進黨2024候選人賴清德“若勝選，應考慮凍結‘台獨黨綱’”，但賴認為，此文遭台灣在野黨扭曲攻擊。台灣民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶6日均表達，這是美國、國際這會對賴清德的不信任與疑慮，也就是所謂的“疑賴論”，雖美政府高層稱不會介入選舉，但也明確傳達一訊息給台灣。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）11月30日刊出“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）、康奈爾大學的政治學教授白潔曦（Jessica Weiss）、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生（Thomas Christensen）的聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》（Taiwan and the True Sources of Deterrence），文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更有份量與可信度。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“蔡政府拖太久了！《最低工資法》盡速落實推動！”記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席。



邱臣遠會後接受媒體訪問表示，這不是在野黨的斷章取義，而是國際社會對賴清德的不信任。連民進黨2024“副總統”候選人蕭美琴都說“維持現狀是全球的共識”，這句話就是講給賴聽的，美國智庫學者得出的論點，代表美國對賴清德還是有其疑慮，主因是賴過去鮮明的“務實‘台獨’工作者”形象，及賴稱“走入白宮”相關言論，這對熟稔國際事務、中美關係、台美關係的專家學者來說，都是非常不適當的言論。



邱臣遠說，台海和平與兩岸安定是全世界目前最重視的議題之一，尤其全台2350萬人民最大的民意是希望維持現狀，賴清德應清楚針對這樣的國際輿論正面回應是否凍結“台獨黨綱”，不用再說成好像是與在野黨之間的政治口水戰，應好好思考怎麼樣能讓民眾能夠安心。尤其明年大選之後，非常多的指標顯示，“賴蕭配”執政後台海關係會更加緊張。