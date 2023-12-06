各地多舉措做好呼吸道疾病防治工作

12月4日，在成安縣北連送村衛生室，村醫在出診前整理全科醫生助診包內的設備。（來源：新華社） 中評社北京12月6日電／據人民日報報導，日前，國務院聯防聯控機制綜合組印發《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》，指導各地各部門進一步做好冬春季新冠及其他重點傳染病防控工作，保護人民群眾身體健康。



當前，一些地方兒童呼吸道疾病病例數量明顯增加，兒科診療服務量增加。針對呼吸道疾病診治需求，各地採取了哪些措施方便群眾就醫？記者在多地進行了採訪。



擴大兒科診療供給，最大限度滿足就診需求



隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發季節。各地各級醫療機構積極採取一系列措施，最大限度滿足患者就診需求。



在擴大兒科診療供給方面，各醫院積極採取延長門診時間、增派人手、推廣互聯網醫療等方式，提高接診能力。



上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院兒科團隊按照最大診量擴容日間門診、夜間門診，並增開周日專家門診；清華大學附屬北京清華長庚醫院增開輸液、霧化區，增加輸液位60個、霧化位10個，較原輸液室容量增加160%；首都兒科研究所附屬兒童醫院充分利用互聯網醫療平台，開通呼吸道感染復診門診……



重慶醫科大學附屬巴南醫院有關負責人介紹，醫院及時動員醫務人員，協調調配全院優質醫療資源，兒科實行彈性排班。同時，派遣呼吸科、新生兒科等相關科室具備兒科呼吸道疾病診療能力的醫師至兒科支援，兒科出診醫生數量增加40%。



“各級中醫醫院針對呼吸道感染高發期的到來，開展了多項準備工作。”北京中醫醫院院長劉清泉說，不少中醫院開始調整兒科布局，增加兒科面積，擴充接診持續時間，並採取一人一方、臨方調配，推出兒科推拿等非藥物治療方法，充分發揮中醫藥作用，提高中西醫結合療效。

