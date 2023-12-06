十餘國華商相聚青島尋求在華發展機遇

2023山東海外華商高層次人才投資創業合作周（青島）活動啟幕。（來源：中國新聞網） 中評社北京12月6日電／據中國僑網報導，2023山東海外華商高層次人才投資創業合作周（青島）活動5日在山東省青島市嶗山區啟幕。本次活動吸引來自美國、加拿大、菲律賓、英國等12個國家和地區的海外華商和高層次人才參加。他們希望通過本次活動尋求在華發展的機遇。



來自美國的華僑夏勇表示，中國孔孟之道的底蘊、海納百川的胸懷、利他共贏的理念讓他有著充分的歸屬感，中國安全的生產、居住環境以及完整的產業鏈、強勁的發展前景給了他十足信心，這是他在華尋找發展機遇的主要原因。目前，長期從事生物醫學技術研究的夏勇，正把自己的抗衰生物酶產業落地中國，已經在山東省選址。



菲律賓華僑王珣正在海外攻讀博士並創業。王珣尤其喜歡中國文化中“美美與共”的理念，認為這不僅給創業者認同感，也是企業應有的發展之道。目前，王珣在海外求學創業的同時時刻關注著中國的變化，為自己在華發展尋機會。



活動現場，山東省委統戰部副部長、省僑辦主任馮尚偉說，華僑華人助推各界與山東開展經濟科技交流合作，布局落地了一批好項目，山東省引進的海外高層次人才中，90%左右具有華僑華人身份或海外留學、工作及創業經歷。



活動開幕式上，薄膜離子敏傳感器水質檢測自清潔模組項目、英國紐卡斯爾大學幹細胞項目等合計總投資9.2億元人民幣的6個項目現場簽約，“青島市僑商企業出海聯盟”正式揭牌。



據悉，海外華商高層次人才投資創業合作周自2007年起已舉辦13屆，其目的是適應廣大華商和華僑華人高層次人才回中國發展的新形勢和新需求。多年來，該項活動累計邀請1000餘名海外院士、華商和華僑華人專業人士在中國共商合作、共謀發展。本次活動主題為“僑連五洲 僑聚青島”，由山東省委統戰部主辦、青島市委統戰部承辦，為期一周，期間將開展投資創業專題輔導講座、實地考察等。