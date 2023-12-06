小小村史館　也有大作為

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，習近平總書記指出：“鄉村振興，既要塑形，也要鑄魂，要形成文明鄉風、良好家風、淳朴民風，煥發文明新氣象。”村史館是傳承鄉土文化、涵養文明鄉風的重要載體。近年來，四川省眉山市持續推進村史館建設，新建、改造提升村史館45座，突出“一村一館一品”特色，將其打造為凝聚人心鼓舞幹勁、全面推進鄉村振興的重要陣地。



保存歷史記憶，守護鄉村文化根脈。村史館是收藏保護和開發利用村落歷史文化資源、宣傳展示村情村貌的公共文化服務場所，關乎幾代人的成長記憶。我們著力打造一批以傳統文化、民俗風情、家風家訓、歷史典故、鄉賢名人為主題的村史館，注重建立情感連接、傳承集體記憶。比如，洪雅縣羅家大院民俗館等，展陳了許多記錄當年勞動生活場景的老物件，從打草鞋的“草鞋耙子”到抽水用的水車等農用工具，每一件展品背後都有值得珍藏的記憶，都能喚起村民強烈的情感共鳴。建好用好村史館，不僅能記錄歷史、留住鄉愁，還能讓人們從過往的奮鬥史中不斷汲取前進的力量。



彰顯地方特色，打造鄉村思想道德文化建設高地。更好發揮村史館的作用，要深入挖掘本地文化特色，用好歷史文化名人等資源。比如，蘇東坡傳說陳列館，是東坡區蘇祠街道辦事處大東街社區的社區史館。館內採用文字、圖片、影像等多種形式，展現蘇東坡青少年時期的成長經歷，用鮮活的故事，講述蘇東坡“讀書正業、孝慈仁愛、非義不取、為政清廉”的家風，給參觀者留下深刻印象。青神縣寶鏡村村史館不僅以多種方式展示該村發展歷史，還被建成廉潔文化展覽館，記錄當地的廉潔故事和廉政文化，以及一些家規家訓、好人好事，具有很強的親切感和貼近性。以群眾視角深度挖掘具有當地特色的歷史，用獨特的文化符號記錄鄉村的發展變化，才能接地氣、聚人氣，更好發揮村史館的存史、資政、育人功能。



推動文旅融合，為發展提供助力。村史館是傳承歷史文脈的重要載體，也是發展文旅產業的優質資源。我們堅持將村史館規劃建設與鄉村旅遊發展緊密結合，科學選址，優化提升服務功能，使之成為遊客體驗鄉土文化的重要場所。丹棱縣幸福古村是全國鄉村旅遊重點村、四川省首批天府旅遊名村，該村村史館深入挖掘改革開放以來特別是新時代以來鄉村發展歷史，突出鄉村田園農耕特點，展現獨特的鄉村文化，吸引了眾多遊客前往體驗。東坡區尚義鎮依托村史館打造帳篷基地，開展露營、露天觀影、夏令營、團建等戶外活動，為當地文旅發展注入新活力。創新形式、豐富內容、提升服務，許多村史館都可以為地方文旅產業增色、為地區發展添彩。



村史館濃縮著一個村莊的過往，記錄著一個村莊的現在，寄托著一個村莊的未來。新征程上，我們將緊扣鄉村實際，著眼群眾需求，在建好用好村史館方面下更大功夫，不斷提升鄉村公共文化服務水平，讓村史館真正成為留住鄉愁、激活記憶、傳承文化的重要場所，為營造文明鄉風、豐富群眾精神文化生活、推動鄉村文化振興注入強大正能量。



（作者為四川省眉山市委宣傳部副部長、市文廣旅局局長王楓）