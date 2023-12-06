藍白合作　洪孟楷游淑慧跨刀挺民眾黨李有宜

藍委洪孟楷、國民黨台北市“立委”候選人游淑慧陪民眾黨新北市“立委”候選人李有宜掃市場拜票。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”候選人洪孟楷、游淑慧兩員大將，6日早上跨刀來到新北市蘆洲區水流公市場，陪同台灣民眾黨“立委”候選人李有宜掃市場拜票。該選區國民黨未提名“立委”候選人，禮讓白軍參選。藍白三位選將在現場展現好交情，互相拉抬，希望拚藍白2024在“立法院”聯手取得過半席次。



李有宜為新北市第二選區（五股區、蘆洲區及三重區）“立委”候選人，對手為民進黨林淑芬。



2024“立委”選舉國民黨共禮讓兩席給民眾黨，未提名候選人參選，包括李有宜這席以及台中市第一選區蔡壁如。新北市第二選區為綠營優勢選區，現任民進黨“立委”林淑芬力拚6連霸，對上民眾黨初生之犢李有宜。



洪孟楷為新北市第一選區“立委”，目前爭取連任。游淑慧則是台北市第二選區“立委”候選人。兩人今日走出自己的選區來幫李有宜站台。



掃街過程中洪孟楷身為現任“立委”，很明顯經驗更豐富，到每個攤位除了握手致意之外，還幫忙叫賣稱讚水果、蔬菜很新鮮甜美，讓攤位老闆開心致謝。至於游淑慧則因常常上電視評論時事，婆婆媽媽看到游淑慧都感到很親切，頻頻稱讚游淑慧本人好漂亮，游淑慧也開心和婆婆媽媽聊天，拉近彼此距離。此外到了每個菜攤，游淑慧還會和老闆討論蔬果品種，和基層零距離。



李有宜掃市場比起洪孟楷、游淑慧兩位前輩相對生澀，洪孟楷、游淑慧這次帶頭衝，對於初次參選“立委”李有宜很有示範效果。



三人也接受媒體聯訪。



今天是來展現基層也可以藍白合嗎？



李有宜表示，今天是我們一起展現藍白在“立委”選舉要一起努力，要讓民進黨不能過半，然後藍白一起過半。



游淑慧指出，我們是擇善固執，好的區域“立委”候選人我們還是全力相挺，讓地方有更好的民意代表下架民進黨，讓“立院”重新平衡，不要一黨獨大，這是藍白最起碼的共識，但如果要吵架，我也是不怕。李友宜笑著說，我不會跟你吵架。但游淑慧表示，你們黨內有一些人必較兇。兩人互糗，展現好交情。