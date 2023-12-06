中評社北京12月6日電／據人民日報報導，突破1200億件！12月4日，國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示：今年我國快遞業務量首次超過1200億件，再創歷史新高。



進入“月均百億”新階段、提前實現千億件目標……今年以來，我國快遞業持續穩健增長，不斷邁上發展新台階。立足全球視野，高速增長的我國快遞市場還有哪些潛力？邁入“千億件”時代，快遞業如何從快速增長轉向高質量發展？



前不久，在第五屆中國（杭州）國際快遞業大會上，《全球快遞發展報告（2023年）》（以下簡稱《報告》）正式發布，專家學者共同探討新形勢下快遞業發展的新機遇。



今年全球快遞包裹業務量將突破2000億件，亞太市場增量貢獻仍將居首位



“作為全球供應鏈的重要一環，快遞業過去一年雖然受到高通脹、地緣政治等因素影響，但各國經營者積極應對、創新協同，全球快遞包裹市場總體呈現逆勢向好的發展態勢。”國家郵政局發展研究中心副主任王錫彬介紹。



看業務規模，2022年全球快遞包裹業務總量約1892億件，同比增長約9.84%；全球快遞包裹收入約4.1萬億元，同比增長約12.18%。順應全球化和互聯網經濟發展態勢，全球快遞包裹業務增速保持良好，快遞業與產業鏈上下游互動更加頻繁，為推動全球經濟加速復甦提供有力支撐。



看基礎網絡，一方面，以萬國郵聯為紐帶的郵政網絡已連接192個成員國和地區，全球範圍內郵政局所約61.8萬處。另一方面，以各快遞企業自建網絡為基礎，相對獨立又彼此關聯的商業寄遞網絡快速發展，亞太、歐洲、北美成為全球樞紐布局的主要區域，新興市場網絡布局的力度、網絡樞紐的密度均有所提升。



看市場格局，當前全球快遞包裹市場在區域分布上仍較為集中，規模底盤由電商市場更為發達、活躍的國家貢獻。受電商高速發展拉動影響，亞太地區快遞包裹業務發展迅猛，2022年業務量約1381億件，全球占比達73%，業務收入約1.5萬億元，全球占比為36.4%。



“經過多年快速發展，我國不僅是規模領先、業務活躍的快遞市場，更成為全球快遞發展的助推器。”王錫彬說，我國快遞包裹業務量自2014年起穩居世界第一，去年快遞包裹業務量超過1100億件，業務收入破萬億元，成為我國經濟恢復向好的生動寫照。我國的快遞網絡不斷擴容，如今已形成長度（單程）超過4870萬公里、快遞服務營業網點超23萬處、日均服務超7億人次的巨型網絡。



在中國等新興市場帶動下，全球快遞包裹市場擴容與調整並存，發展穩中向好。《報告》顯示，預計今年全球快遞包裹業務量將突破2000億件，業務收入將達到4.3萬億元，業務量增長超過6%，其中，亞太地區對全球快遞市場的增量貢獻仍將保持首位。



“三智一碼”取得重大突破，推動快遞業更加集約高效、安全低碳



《報告》提出，數字化智能化正助力郵政快遞業履約更加精準高效，助力快遞企業在深度嵌入產業鏈上下游中擁抱發展新機遇。



物流倉庫內，智能搬運機器人往來穿梭；分揀中心裡，人工智能視頻監控確保每個包裹高速流轉，經由智能設備掃描，精準傳送至不同隔口……在京東物流亞洲一號智能物流園，全流程智能化讓包裹分揀效率提升5倍以上，此外，操作不規範導致的快遞破損率大幅降低。



2018年底以來，以人工智能與郵政快遞業深度融合為主攻方向，國家郵政局先後組建郵政業智能安檢系統、智能視頻監控系統、智能語音申投訴系統及通用寄遞地址編碼（簡稱“三智一碼”）研發團隊。“經過多年攻關，‘三智一碼’已取得重大突破。”國家郵政局政策法規司副司長靳兵說。



在智能安檢系統方面，2021年，具有自主知識產權的高速智能安檢機已通過相關檢測認證，並達到國際先進水平。檢測範圍涵蓋19大類、70小類超萬個品種，平均檢出率高達95%，且檢測速度達每秒3米，一台智能安檢機安檢能力相當於4到8台傳統安檢機。目前，郵政快遞業已配備智能安檢機超兩萬台，覆蓋主要快遞企業，並已通過“雙11”等業務高峰的考驗。



在智能視頻監控領域，針對快遞企業視頻監控系統大批量建設、視頻數量暴增，無法靠人力實時全面監控的情況，通過綜合運用5G、人工智能等新技術，智能視頻監控系統落地應用。該系統對重點違規行為和安全隱患的正確識別率已達90%以上，不僅實現了安全事件的主動發現、安全隱患的及時報警，還極大解放了人力、降低了成本。



“在我國，以數字化、智能化為引領，通過建樞紐、強通道、優網絡、提能級，快遞業已成為現代物流領域覆蓋面最廣、綜合運輸方式應用最好、信息化智能化水平最高、生產效率提升最快的代表性行業。”國家郵政局局長趙衝久說，未來新一代信息技術將加速與寄遞企業深度融合，推動行業向更加集約高效、安全低碳的方向升級。



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