中評社北京12月6日電／據人民日報報導，城市是社會生產生活的重要場所，是人口、產業和要素資源的聚集地，在黨和國家工作全局中具有舉足輕重的地位。推進城市治理現代化是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容。習近平總書記指出：“推進城市治理，根本目的是提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。”“要同步推進城市治理現代化，從一開始就下好‘綉花’功夫，積極推進基本公共服務均等化，構築新時代宜業宜居的‘人民之城’。”我們要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持以人民為中心的發展思想，不斷提升城市治理水平，努力構築新時代宜業宜居的“人民之城”。



堅持和加強黨的領導。中國共產黨是中國特色社會主義事業的領導核心，黨的領導必須是全面的、系統的、整體的。推進城市治理現代化，必須加強和改善黨的領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用。要健全基層黨組織領導的基層群眾自治機制，把社區工作做到位做到家，一件事一件事去做，久久為功。通過民主懇談會、居民議事廳等形式，暢通和規範群眾訴求表達、利益協調、權益保障通道，充分調動人民群眾參與城市治理的積極性主動性創造性，形成群策群力共同解決問題的局面。



堅持以人民為中心。“人民城市人民建、人民城市為人民。”要堅持問題導向，深入實際、深入基層、深入群眾，在回應群眾關切中找准推進城市治理現代化需要解決的問題，從人民的創造性實踐中獲得正確認識，提出解決問題的新思路新辦法。著眼於滿足人民對高品質生活的期待，適應人的全面發展和全體人民共同富裕的進程，緊緊圍繞老百姓反映強烈的煩心事、操心事、揪心事，用心用力解決群眾急難愁盼問題。推動基本公共服務資源向基層下沉，重點強化社區養老、托育、助殘服務供給，做好對困難群體和特殊人群關愛照護，努力做到群眾有需求、社區有服務，不斷推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶取得新進展。



提高城市科學化、精細化、智能化管理水平。順應新時代改善人居環境、建設宜業宜居城市的發展要求，不斷提高城市科學化、精細化、智能化管理水平。要善於運用大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新，讓城市更聰明一些、更智慧一些。近年來，我國一些地區推進智慧城市建設、加強數字政府建設等，積極推動城市治理數字化轉型，不斷改善民生。實踐證明，讓數據信息成為公共部門配置資源、科學決策的重要依據，有助於增強城市風險預警和處置能力，進一步提高城市建設管理和公共服務的科學化、精細化、智能化水平。要進一步消除“信息孤島”現象，建立跨層級、跨部門的數據信息資源整合和共享機制，形成治理合力，提高基層治理效能。

