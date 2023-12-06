民進黨批占公有地蓋歐式豪宅　馬文君反駁

民進黨批馬文君占公有地蓋城堡，應出面說清楚。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）民進黨之前猛追中國國民黨“立委”馬文君對於潛艦自造涉及洩密，民進黨今天再批馬文君竊取公有土地，指馬家族長期廉租700坪公有農地蓋違法歐式豪宅近30年。張志豪表示，可見違建占用公有土地就是國民黨的DNA，包括台中顏家、彰化謝家、新北汐止廖家、中和張家及花蓮傅家，還有今天的南投馬文君家族，請問為什麼國民黨的“立委”或“立委”候選人都喜歡圈地，都占地蓋豪華大莊園？其實共同點就是家族成員長期擔任民代隻手遮天，護航土地利益，實在離譜。



對此，馬文君表示，早年政府對農地管理跟興建沒那麼嚴格，民眾會買賣“國有地”權利，40多年前，其住家所在地當時的地主因經濟拮据，向她父親求援，請她父親承購該農地權利，也才會在上面蓋屋子，坪數近40坪，並非爆料說的70坪。此外，這塊地是都市計劃內的農地，並非耕地或良田，早年興建住家時，就在住家周邊種植樹木，之後再也沒有重建或擴建，也從未更動住家周邊環境，之後她繼承老家，隨“國有地”管理法條較明確後，她也就依法向“國產署”租地，也繳房屋稅。



馬文君強調，土地合法承租，建築也是符合“國產署”“82721條款”，是存在超過30年的既有建物及環境，且因為是很老的木造房屋，價值已不到10萬元，連房屋稅都不用繳了，根本不是豪宅；她也痛批，選舉到了，有心人士就不斷抹黑操作。



民進黨發言人張志豪今天偕同南投縣第一選區“立委”候選人蔡銘軒、南投縣議員沈夙崢召開“公有土地當自家地，馬文君占地蓋豪宅”記者會。



張志豪表示，馬文君家的土地屬於公有財產署所有，是都市計劃區內的農業區，承租人就是馬文君的先生王俊國，現行租約記載從2018年7月租賃至2027年底，向“國家”承租9年的地，1992年就占地違法蓋起馬家城堡，身為“立委”的馬文君知法犯法，在農業用地住豪宅長達30年。



他指出，馬家30年長期廉租公有地，照目前申報地價每平方公尺新台幣659元，如依“國產署”申租公有地計算公式，馬文君享700坪森林莊園，每月繳給“國產署”的租金僅約6400餘元，囂張行徑儼然是南投暴“君”。請問馬文君，公有農地續約時是否有現勘？或是以“立委”職權施壓只以書面審查，以掩蓋不法？



蔡銘軒表示，從空照圖顯示，馬家莊園所在的公有農地在1990年仍是農地，隔年開始整地，1992年從草坪搖身一變，成為擁有寬闊草坪的典雅豪宅，與四周農地形成強烈對比，甚至這塊農業用地，每一階段就不停的擴增，有莊園、停車場、圍牆、警衛室，這些都不是農業所用，身為“立委”的馬文君根本知法犯法，利用民意代表職權來擴增自己家族利益。而雖然公有地有82721條款，可以依程序續租，但續租都要簽結相關文件，要證實作為實際農業所用，只是既有建築是不容改建。其實公有地續約問題，許多南投民眾都有，但一般民眾只能自知理虧立刻拆屋還地，而身為“立委”的馬文君卻能占700坪農業土地蓋豪宅超過30年，更是從草坪變成森林豪宅莊園，這樣的人根本不適任當南投人的“立委”。