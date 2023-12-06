港拓中東商機　推進黃金走廊

沙特ETF上周三成功在港上市，引證香港聯通中東、亞洲以至全球的功能和角色持續增強。（大公報） 中評社香港12月6日電／香港力拓美歐以外新市場、引入新資金見到成效，全球最大、亞洲首隻沙特ETF（交易所買賣基金）產品受到市場追捧，香港宜趁勢加強與中東金融聯通合作，特別是近期國際金價創新高，投資需求大增，推動建設連通內地、中東、東盟的“一帶一路”黃金交易走廊正合時宜，一方面可促進人民幣計價的黃金交易，另一面提升香港聯通中東、亞洲的功能與角色，彰顯香港國際商貿樞紐的地位。



大公報報導，香港金融業保持核心競爭優勢，聯通內地、國際功能與地位不斷增強。上周三正式掛牌的南方東英沙特阿拉伯ETF產品價格，上市以來反復向好，顯示有買盤密密收集，入市信心未受到恒生指數跌破17000點所影響，估計買盤來自長期資金，包括機構性投資與家族辦公室，可以預期香港與中東之間商貿往來、市場資金相互流動將日趨頻仍，香港積極抓緊中東市場商機，可望為金融、經濟發展注入更多動力。



中東市場潛力大 沙特ETF受捧



沙特ETF產品上市，是香港與中東跨境金融合作踏出重要一步，香港宜打鐵趁熱推動金融、商品、期貨等產品相互上市買賣。事實上，隨著沙特利雅得奪得2030年世界博覽會主辦權，加上沙特是2034年足球世界杯唯一申辦國，很大機會成為主辦國，相信更多資金注視著中東市場發展潛力與機遇。



擴大金融合作 推動招商引資



與此同時，香港是進入內地市場重要的窗口，中東資金看重香港中介橋梁角色，持續透過在港投資平台，增配人民幣資產，從沙特未來投資倡議研究所“PRIORITY亞洲峰會”也移師香港舉行可以反映出來。



因此，為了更好抓緊中東商機，香港加強與中東經貿、金融聯通合作具迫切性，有助增強香港聯通國際功能，吸引更多企業、資金來港，強化香港國際商貿樞紐地位。



聯通中東亞洲 拓展人民幣黃金



據知今次“PRIORITY亞洲峰會”，吸引數以千計財經界猛人出席，包括中東的主權基金、家族辦公室及企業，對香港而言實在機不可失，是招商引資的大好時機。

