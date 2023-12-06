優勢資源互補　壯大鄉村產業

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，最近返鄉，想在周邊轉轉，發現一條有趣的就近游線路：在這個村欣賞田園風情，再去鄰近的村吃農家飯，晚上還能打卡特色花燈。既能寄情自然、品味文化，又能體驗鄉味，不少本地乃至省外的遊客被吸引而來。



筆者的家鄉是浙江省一個不大的縣級市，旅遊資源優勢本不突出。深入瞭解才知道，原本單打獨鬥的十幾個行政村，共同成立開發公司，合力發展文旅產業，這才串點成線、握指成拳。



放眼全國，整合資源、合力發展已經成為不少鄉村發展蒸蒸日上的秘訣。在湖南省芷江侗族自治縣新店坪鎮，通過整合23個村的農產品、推出統一品牌，土特產的銷路越來越寬；在江蘇省鹽城市響水縣小尖鎮，3個經濟薄弱村簽訂協議，在技術、資金、人才等方面相互扶持，化同質競爭為合作共贏……



合力發展，始於資源差異、優勢互補。富裕村可能有資源短板，經濟薄弱村也有比較優勢。一方的閑置廠房、富餘勞動力，可能正好為另一方引進的先進設備提供了要素保障。再者，集合各自的優勢資源，做大產業規模，更有利於攤薄生產成本、增加規模效益，進而形成更成熟的配套產業鏈、產業集群。



合力發展，成於打造品牌、共同富裕。酒香也怕巷子深，一些鄉村特色產業的產品質量過硬，特色優勢明顯，但囿於村子本身的知名度不夠、宣傳資源不足等劣勢，短時間內較難打出名氣；或者即便有了些許知名度，但難以擴大產量、建立足夠廣的銷售渠道。資源的優化配置，有助於推動形成更有競爭力和知名度的品牌，同時做大集體經濟蛋糕，促進強村富民、壯大鄉村產業。



好的出發點，更需好的落腳點。培養資源互補的合作意識，首先需要當地黨委政府積極統籌，根據實際情況進行協調牽線、加強政策支持；同時應注意方式方法，既不能通過行政命令“拉郎配”，又要善於發現，以防忽視潛在的合作共贏機會。其次，因涉及多方資源的整合，應在集體經營收益的分配上做好制度設計，形成合理的利益分享機制。



“積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。”依托鄉村特色優勢資源，加強資源互補，促進廣大鄉村發掘優勢、壯大產業，定能讓鄉村集體經濟在新時代煥發新活力。