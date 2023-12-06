中國服務業景氣改善　連續11月擴張

中國服務業市場信心略有增強，部分企業預期經濟環境改善。（大公報） 中評社香港12月6日電／財新中國服務業連續11個月位於擴張區間，服務業景氣度持續改善。11月份財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.5，較10月回升1.1個百分點，為3個月最高。



新訂單指數小幅回升



大公報報導，分項數據顯示，服務業供需擴張速度小幅加快，但整體仍偏弱。11月服務業經營指數、新訂單指數均小幅回升至3個月最高，不過仍低於長期均值。11月服務業新出口訂單指數在擴張區間小幅回落。



儘管服務業供需同步擴張，但就業形勢出現惡化。11月服務業就業指數跌至臨界點以下，為2023年2月以來首次。人手不足，叠加新訂單增加，11月服務業積壓業務量仍在上升，但幅度低於10月。



服務業市場信心略有增強，部分企業預期經濟環境改善和客戶數量增加，11月服務業經營預期指數從10月的2020年4月以來低點小幅上揚。



結合當月財新中國製造業PMI上升1.2個百分點至50.7，重回擴張區間，帶動當月財新中國綜合PMI從10月的50升至51.6，均創3個月新高，反映中國企業生產經營活動改善。



財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業和服務業景氣度同步擴張，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產扎實推進，市場預期亦有所改善。



不過，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大，經濟回升基礎還需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章。