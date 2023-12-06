美麗島市話民調賴38%侯31%柯14.8%

明年應否換黨做，對未來4年發展會比較好。（照:美麗島電子報提供） 中評社台北12月6日電／2024大選進入倒數，《美麗島電子報》今公布最新2024大選追蹤民調第83波，在全市話民調之下，民進黨賴蕭配38.3%、國民黨侯康配31.4%、民眾黨柯盈配14.8%。



對於美麗島電子報所做的全市話民調，民眾黨2024候選人柯文哲昨日表示，純市話取樣會有偏差，他的支持者年輕人高於長者，這是很刻意炒作的民調，台灣不該出現這麼多有政治目的的民調。



吳子嘉5日參加政論節目《關鍵時刻》則表示，柯文哲已“破了15%的心理防線，柯文哲就要往下滑落了，下一個支撐點大概在12到13%”，只要侯友宜民調攀升至33%，柯文哲就有可能到12%，“目前藍綠都在吃柯文哲的支持度，因此柯文哲會很慘”。



除了大選支持度，此份民調也詢問，明年是否該政黨輪替，結果顯示，34.5%受訪者認同民進黨繼續執政，28.2%認為換國民黨，13.2%換民眾黨。



此外，民調也問及明年大選若要政黨輪替，有49.2%的民眾並不認同要投給民調最高的在野黨，39.0%民眾認同應投給民調最高的在野黨。



本次調查時間2023年12月1日與4、5日為追蹤民調第83波。



抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”（ proportionate stratified random sampling ）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後，由 CATI系統主機派號前，再經“隨機跳號”（ random －digit digit－dial， RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。