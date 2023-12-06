創新人才培養　助推鄉村振興

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，鄉村振興，關鍵在人、關鍵在幹。推進鄉村振興，需要提升鄉村能人創新水平、培養鄉村實用人才。



中國三星創新鄉村人才培養模式，前不久組織9名鄉村能人赴韓國交流，瞭解當地的農業發展模式、農產品深加工經驗等，開拓鄉村能人的發展思路。



在韓國農博會上，豐富多樣的特色農產品、農業技術和產業發展模式讓鄉村能人眼前一亮。柿子展區不僅有柿子、柿餅，還有柿子果凍等多種深加工產品，這引起了陝西省富平縣灣裡村促發柿子種植農民專業合作社經理楊維娜的興趣。“未來我們要在富平柿子產業發展過程中，引入先進理念、技術和設備，打造多樣化柿子深加工產品，提高產品附加值。”楊維娜說。



除了豐富9名鄉村能人的實踐經驗，中國三星還邀請他們參與培訓，加強理論學習。來自韓國高校和研究機構的多名專家開展了不同主題的培訓課程，分享打造高附加值農產品、發展智慧農業以及綠色農業相關的知識和案例。



通過本土化包裝設計和年輕化營銷，首爾大學的農產品品牌營銷專家李壯燮把蘋果打造成禮品，在節假日頗受歡迎。針對陝西省柞水縣車家河村黨支部書記王學軍帶來的特產柞水木耳，李壯燮建議，把塑料包裝換成環保材質包裝，並融入當地設計元素，完善產品形象。



“我要組織村裡的年輕人加入經營團隊，學習直播帶貨，還打算通過當地政府聯繫吉林大學或吉林農業大學，請教大米深加工的研發思路，進一步推動大米產業升級。”聽完課程，吉林省舒蘭市雙河村黨支部書記尤雙印說。



通過多種形式的交流，9名鄉村能人收穫良多。四川省廣安市廣安區幹墊村黨支部書記李春生盤算著把桃子產業與民宿觀光產業結合起來，相互促進形成合力；王學軍想著把柞水木耳的品牌高端化、年輕化，提高附加值；楊維娜計劃發展柿子的深加工產業，讓柿子產品更加多元……



“我相信，通過鄉村能人的不懈努力，鄉村一定會有更大的發展。”中國三星總裁楊傑說。