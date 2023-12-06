港營商環境好轉　PMI回升至50.1

香港私營經濟擺脫連續4個月的收縮，11月營商環境轉趨穩定。（大公報） 中評社香港12月6日電／香港營商環境有好轉情況，標普全球11月香港特區採購經理指數（PMI）為50.1，按月升1.2個百分點，重上50以上的盛衰分界線，並結束連續4個月的收縮走向。展望未來12個月的產出前景，業者依然悲觀，但較10月明顯改善，多家受訪公司預期經濟好轉，對銷售增長予以厚望。商會人士則指，目前全球經濟仍然面對很大下行壓力，特別是巴以衝突未平，擔心會拖累全球經濟發展，不敢對前景太樂觀。



大公報報導，香港中小企經貿促進會常務副會長黃達勝表示，香港經濟在復常後較預期為差，市場特別擔憂巴以衝突會打擊全球經濟，相對歐美地區，目前不少“一帶一路”沿線地區經濟相對較穩定，商機亦甚多，港商可考慮拓展相關市場。香港表廠商會前會長劉健華則表示，雖然指數回升，但現時全球經濟仍有很大下行壓力，特別是歐美需求疲軟，對前景難以樂觀，冀信保局能增加對港商的支持，協助業界減低風險。



標普：企業擴軍 悲觀情緒減退



標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟擺脫了連續4個月的收縮，11月營商環境轉趨穩定。新訂單和經營活動的跌幅放緩至輕微，兩者指數改善為PMI重抬升軌提供了支持，而企業重新擴充人手、增持庫存，悲觀情緒也大幅減退，這些正面信號都在最新PMI調查中呈現。不過，私營企業的利潤空間受到擠壓，即便整體投入成本的通脹升溫，但在轉嫁成本負擔上卻出現制肘，企業在加薪挽人才、低價保客源的夾縫中，似乎進退維谷。



PMI報告指出，企業11月新增的訂單量連續5個月減少，但跌幅已經收窄。單從來自內地的新增業務來看，其緊縮速度也同樣減慢，但外銷出口卻由升轉跌。期內訂單減少的受訪業者表示，不論本土或海外市場，都受經濟疲軟影響，對商品和服務的需求下降。



隨著新增訂單跌幅放緩，經營活動的緊縮速度也減慢至4個月最低，整體非常輕微。綜觀不同行業的數據，當中以批發及零售業的減產幅度較小，因此整體跌勢緩和。



為了持續經營，香港私營企業於11月擴充人手，就業增長雖只算溫和，但已是今年5月以來最高。在人力產能增加的協助下，企業清理積壓的進度比上月更佳。自今年以來，11月積壓工作指數才第四次錄得跌幅。企業於11月縮減了投入品的採購量，跌幅較10月溫和，也是目前連續3月的緊縮期內最低，其跌勢與新訂單和產出的情況一致。此外，企業顧及目前和未來營運，於是增加儲備，提高庫存水平。



原料成本升 推高採購價



同時，供應商11月連續兩月縮短供貨時間，反映供應鏈壓力因企業的新業務持續減少而有所紓緩。不過，投入成本卻持續攀升，整體漲幅已連續兩月升溫，並且高於長期平均值，顯示成本通脹居高不下；追源究始，則業者主要歸因於員工成本飈漲，有關升幅創8月以來最高。此外，原材料和運輸成本上升，也推高採購價格，但升幅已回落至38個月通脹期內次低。