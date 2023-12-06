優化診療服務　滿足就醫需求

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，日前，國務院聯防聯控機制綜合組印發《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》，指導各地各部門進一步做好冬春季新冠及其他重點傳染病防控工作，保護人民群眾身體健康。



當前，一些地方兒童呼吸道疾病病例數量明顯增加，兒科診療服務量增加。針對呼吸道疾病診治需求，各地採取了哪些措施方便群眾就醫？記者在多地進行了採訪。



擴大兒科診療供給，最大限度滿足就診需求



隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發季節。各地各級醫療機構積極採取一系列措施，最大限度滿足患者就診需求。



在擴大兒科診療供給方面，各醫院積極採取延長門診時間、增派人手、推廣互聯網醫療等方式，提高接診能力。



上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院兒科團隊按照最大診量擴容日間門診、夜間門診，並增開周日專家門診；清華大學附屬北京清華長庚醫院增開輸液、霧化區，增加輸液位60個、霧化位10個，較原輸液室容量增加160%；首都兒科研究所附屬兒童醫院充分利用互聯網醫療平台，開通呼吸道感染復診門診……



重慶醫科大學附屬巴南醫院有關負責人介紹，醫院及時動員醫務人員，協調調配全院優質醫療資源，兒科實行彈性排班。同時，派遣呼吸科、新生兒科等相關科室具備兒科呼吸道疾病診療能力的醫師至兒科支援，兒科出診醫生數量增加40%。



“各級中醫醫院針對呼吸道感染高發期的到來，開展了多項準備工作。”北京中醫醫院院長劉清泉說，不少中醫院開始調整兒科布局，增加兒科面積，擴充接診持續時間，並採取一人一方、臨方調配，推出兒科推拿等非藥物治療方法，充分發揮中醫藥作用，提高中西醫結合療效。



目前，全國各地衛生健康部門已在官方網站和政務微信平台公布了本地可以提供兒科診療服務的醫療機構信息，並及時更新，進一步方便群眾就近就便有序就醫。



落實分級診療，充分發揮基層醫療衛生機構作用



在日前國家衛生健康委舉行的新聞發布會上，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，大醫院人員密集，等候時間長，交叉感染風險較高，家裡如有兒童患病症狀較輕，建議首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診。據介紹，國家衛生健康委已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，發揮醫聯體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導。



在山西省太原市尖草坪區匯豐社區衛生服務中心的走廊裡，幾名家長帶著孩子正在排隊候診、化驗。中心主任劉海鋒介紹，在醫聯體的協作下，上級醫院向社區下沉兒科醫師，確保每日均有一名兒科醫師出診，同時增設支原體、流感病毒檢測服務，輕症患者在社區可得到積極有效的治療。如發現患者情況較重，將及時通過綠色通道轉診至上級醫院。



據瞭解，2022年底前，全國的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心實現了發熱診室“應設盡設、應開盡開”。目前，各地基層醫療衛生機構發熱診室正常運行，及時做好輕症患者的對症治療和重症患者的早識別、早轉診。



國家衛生健康委基層衛生健康司有關負責人介紹，從各地監測數據看，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心藥品配備狀況在持續改善，95%以上城鄉基層醫療衛生機構所配的中藥、解熱、止咳三類藥品達到了兩周以上的儲備量。90%以上的基層醫療衛生機構指氧儀、制氧機等設備配備達標。從全國整體來看，基層醫療衛生機構有關防控病毒感染物資配備保持在合理水平。



在社區，“一老一小”等重點人群流感疫苗接種工作也正有序推進。北京市朝陽區崔各莊社區衛生服務中心副主任孫麗說，醫務人員積極為轄區65歲以上的老人以及中小學生進行免費的流感疫苗接種，對行動不便的老年人採取入戶方式接種。同時與學校對接，盡早為學生接種，建立免疫屏障。



接種疫苗是最經濟、最有效的預防手段，目前流感等流行的呼吸道疾病有相應類型的疫苗，可以有效減少感染，降低發展為重症和死亡的風險。專家表示，老年人和兒童等重點人群要盡早接種疫苗，做好個人防護，保持良好的衛生習慣，堅持戴口罩、勤洗手，室內常通風。

