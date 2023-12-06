前科毒販頒電競獎惹議　潘文忠：非常不適當

台教長潘文忠接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）台“教育部長”潘文忠6日於“立法院”受訪時，針對電子競技運動協會（CTESA）主辦的第4屆星光電競大賞，邀請有販毒前科的電競選手“Toyz”劉偉健頒獎的爭議進行了回應。他表示，“教育部”堅持“毒品零容忍”的原則，電競協會聘請有販毒前科的人來頒獎，是非常不適當的。他強調這次的表揚活動是由電競協會自主規劃，沒有申請體育署的經費，也沒有得到體育署的同意，更沒有讓體育署參與規劃。他沒有正面回應國民黨“立委”林為洲對該協會與綠營關係密切的指控，也沒有明確表示是否會對任意掛名的電競協會提告。



潘文忠6日赴“立法院”教育及文化委員會邀請“教育部長”專題報告“2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形”並備質詢，於會議開始前接受媒體聯訪時針對近日電子競技運動協會（CTESA）主辦的第4屆星光電競大賞，邀請有販毒前科的電競選手“Toyz”劉偉健頒獎，並且該活動的官網上指導單位有掛名“教育部”體育署，因此遭到林為洲痛批“教育部”螺絲鬆滿地，並要求他下台的事件進行回應。



國民黨“立委”林為洲批評“教育部長”潘文忠失職，要求他下台，原因是電子競技運動協會（CTESA）主辦的第4屆星光電競大賞，邀請有販毒前科的電競選手“Toyz”劉偉健頒獎給“統神”張嘉航，引發後者當場怒罵。林為洲指出，該協會歷任理事長皆與綠營關係密切，且“教育部”體育署曾補助該協會破千萬，質疑“教育部”違反“毒品零容忍”的原則，讓電競產業污名化。



潘文忠表示，“教育部”體育署對於電競這項亞運項目，甚至未來可能成為奧運項目的運動競技，會全力培訓參賽選手，並堅持“毒品零容忍”的原則。他強調，這次的表揚活動是由電競協會自主規劃，沒有申請體育署的經費，也沒有得到體育署的同意，更沒有讓體育署參與規劃。他認為，電競協會聘請有販毒前科的人來頒獎，是非常不適當的，也造成社會的疑義。他要求電競協會在辦理相關活動時，應該要有審慎的過程，避免這樣的情形發生。



對於林為洲痛批“教育部”跟綠營關係密切，又螺絲鬆滿地要求他下台，潘文忠沒有正面回應。他表示，“教育部”對於體育運動的協會，都有相關的規範，要求各協會如果要請體育署掛名，一定要正式讓體育署瞭解，也要得到體育署的同意。他說，體育署會研議對於這次的事件，做適當的處置，但不會針對任意掛名提告。他強調，“教育部”對於毒品防治的立場，是跨“行政院”的部會共同的堅定立場，不會改變。他希望，電競這個新興產業，能夠是選手展現自己最好的舞台，也能夠讓電競產業純然，不要被毒品污染。