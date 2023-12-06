恒指跌318點創今年低　北水45億掃貨

恒指全日跌318點，報16327點，續創今年低位。（大公報） 中評社香港12月6日電／市場對美國明年減息預期熱度下降，亞太區股市向下。外圍投資氣氛轉淡，港股跟隨外圍市場向下，恒指全日收跌318點，報16327點，續創今年低位。科指跌77點，報3682點。港股尾段跌幅曾擴大至417點，吸引北水加碼入市撈底，令到港股通扭轉周一淨賣出情況，昨日淨買入金額達45.62億元；北水淨買入28.31億元盈富基金（02800）。



恒指公司：股息累計指數升1.4倍



大公報報導，在印度、巴基斯坦股市相繼創新高之際，恒指公司為恒指表現“護航”。恒指公司表示，自2001年至2023年11月底，恒指從15096點升至17043點，累升13%，年化回報率為0.5%。若把額外股息（稅前）復利效應納入投資回報，股息累計指數由22595點升至56126點，累升148%，年化回報率為4.2%。



展望後市，實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫相信，恒指或下試16100點，一旦跌穿，恐見15800點。他表示，在今年年結前，港股欠缺重大向上催化劑，甚至2024年首季恒指未必能夠企穩18000點。相對地，內地A股市場將會有更多機會。光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，港股呈向下尋底格局。如果投資者現時未持有股票，此刻毋須急於入市，適宜繼續觀望，待大市回穩後再候機會吸納。



個股表現，近期股價相對具韌力的聯想集團（00992），股價終於要補跌10.2%，收報8.87元，是表現最差藍籌股。藥明生物（02269）股價未跌完，股份復牌後再跌8.4%，報30.35元。



其他異動股，魏橋紡織（02698）股價昨日逆市狂飈，魏橋紡織宣布，山東魏橋紡織科技擬以每股3.5元私有化魏橋紡織，利好股價大升88.8%，收報3.23元。