美經濟料步入衰退　明年需減息

中評社香港12月6日電／除內地及本港股市外，各大行同時對明年外圍經濟的表現作出預測，惟對美國明年會否減息的意見分歧。



大公報報導，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預期，明年上半年環球經濟增長將放緩，各地區的經濟情況出現分化，美國經濟雖具韌性，但仍會步入短暫衰退，令美聯儲局需於明年上半年減息，而目前市場已開始反映減息預期。隨美息見頂回落，Hooper預計美元明年會逐步走低，日圓等亞洲貨幣將會回升。



12月議息料維持利率不變



匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監範卓雲也預期美聯儲將在明年開始減息，今年12月的議息會議將維持利率不變，並將於2024年第三季開始減息0.25厘，第四季再減0.25厘，並在2025年首三季分別再多減3次，每季0.25厘，預計2025年底利率回落到4厘至4.25厘水平。



另目前基本情景預測已反映美國經濟將會軟著陸，即使明年環球經濟增長應遠低於正常水平，但由於美國消費穩健，而且政府推出刺激措施，支持科技和醫療保健板塊的投資和創新，因此美國的經濟仍具增長動力。展望未來六個月，匯豐將減持現金，對美國國債、環球投資級別債券和對衝基金，持溫和偏高比重配置。此外，該行對環球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。



不過，FSMOne（香港）投資組合經理錢烱昊則認為，市場對美聯儲將在明年上半年減息的預期過度樂觀，儘管當地通脹已從高位持續回落，但至今仍未達至2%的通脹目標，加上美國經濟保持強韌，預計通脹壓力將會持續，故此美聯儲將會維持高息環境更長時間，料明年不太可能減息。