游淑慧輔選白軍痛批柯　小將尷尬閃避

國民黨“立委”候選人游淑慧。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨台北市“立委”候選人游淑慧今陪同台灣民眾黨新北市“立委”候選人李有宜拜票。針對民眾黨主席柯文哲稱台北市大巨蛋是國民黨留給他的爛攤，游淑慧受訪時隔空反嗆柯。此時李有宜特地避開訪問鏡頭，不僅防範場面尷尬，也避免藍白基層合作的默契受影響。



國民黨“立委”候選人洪孟楷、游淑慧兩員大將6日早上跨刀來到新北市蘆洲區水流公市場，陪同民眾黨李有宜掃市場拜票。該選區國民黨未提名“立委”候選人，禮讓白軍參選。藍白三位選將在現場展現好交情，互相拉抬，希望拚藍白2024在“立法院”聯手取得過半席次。李有宜對手為民進黨“立委”候選人林淑芬。



2024“立委”選舉，國民黨共禮讓兩席給民眾黨，未提名候選人參選，包括李有宜這席以及台中市第一選區蔡壁如。



活動前游淑慧接受媒體聯訪，談到大巨蛋議題，李有宜為了避免尷尬，訪問時未與游淑慧在鏡頭前同框。大巨蛋議題結束後，洪孟楷、游淑慧、李有宜三人才站在一起展現藍白基層合作。



台北市大巨蛋順利啟用，被視為國民黨台北市長蔣萬安重大政績，國民黨2024候選人侯友宜也指柯文哲拖了大巨蛋8年。對此，柯文哲反嗆，稱大巨蛋是國民黨留給他的爛攤子，勸國民黨不要再拿出來打。



游淑慧表示，究竟是國民黨留下的爛攤子，還是被柯文哲搞成爛攤子，台北市民自有公評。其實大巨蛋在2017年本來就應該成為世界大學運動會的開幕場館，她在台北市政府服務的時候，大巨蛋一直都是順順利利。後來柯文哲找出一些所謂的不安全因素，包括他說大巨蛋是鋼骨結構，發生火警導熱會太快，可是現在大巨蛋與知名的台北101大樓都是鋼骨結構。然後柯文哲又說地下停車場是連通的，發生火警會擴散，可是台北市府地下停車場也都是連通的。



游淑慧指出，一直去翻舊帳，那是老人家走不出去的個性，不需要一直翻舊帳，大巨蛋已經順利開幕。她親自看過，體驗過的民眾都很滿意，柯文哲如果認為這是他的政績，那就繼續這樣認為就好。其實大巨蛋、藍白合的事情都已經翻頁了，不必一直嘮叨。