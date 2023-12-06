柯文哲談氣候峰會論核能　綠委洪申翰批造謠

挺賴立委洪申翰前往杜拜參加COP28會議。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，有近120國承諾在未來7年內將世界再生能源發電量增加至目前的3倍，也有20多個國家要求2050年前將世界核電產能提高至2020年的3倍。針對台灣民眾黨2024候選人柯文哲對核能談話，與會的民進黨“立委”洪申翰發文批評，“拜託，柯文哲不要再造謠了，打著科學的名號造謠，這是最讓人作嘔的”。



《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）於11月30日到12月12日，在阿聯酋杜拜召開。



台灣朝野“立委”共有民進黨洪申翰、民眾黨吳欣盈、國民黨吳怡玎、時代力量陳椒華等四人前往杜拜參與COP28氣候峰會。



洪申翰上午發文說，柯文哲發了一篇文，說這次聯合國氣候變遷大會COP28的“結論”是“2050核能要增加三倍”，這是完全的胡扯。



他指出，首先，今年COP28獲得將近120個國家最大的共識是“2030再生能源要增加三倍，能源效率提升要翻倍”。在幾個月前，民進黨候選人賴清德的團隊，就掌握到了這個會被預先提出來的大會共識，也因此，花很多心力研擬了“深度節能”的完整策略。



他說，至於，“2050核能要增加三倍”，這是部分二十幾個國家的倡議。這份倡議最核心的目的，是希望國際金融財務界對於核電的融資要更開放。但這絕不是大會的“結論”。柯文哲，你這就是標準的造謠。



洪申翰指出，如果到大會的現場走一遭，你就會知道，絕大多數的場館跟論壇，都是在討論再生能源的技術創新與擴大應用，還有綠色金融、節能、健康、公正轉型，或是調適、自然解方等主題。新核電技術有沒有人談？有，很少數的場館還是有，當然還是有國家對未來核電的發展抱以期待。



他也說，但在大會旁邊，通常還會有國際環境組織，抗議部份國家把核電當作氣候解方。



洪申翰說，如果，柯文哲或國民黨候選人侯友宜想要談談聯合國氣候大會，很好，那就談談你們提升再生能源的具體做法，那就談談你們對於節能跟能源效率翻倍的策略。他們對真正最該受到重視的大會共識，絲毫沒有建設性的看法，只想要造謠扭曲、消費嚴肅議題來滿足自己的政治攻擊。打著科學名號扭曲造謠，是最可恥的。