中國與東盟國家深化清潔能源合作

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，2023東盟光伏與儲能展近日在印度尼西亞首都雅加達舉行，來自印尼、中國、新加坡等國的企業參展。展會期間，相關行業組織負責人、專家學者等就東盟光伏市場現狀及政策走向、能源轉型及合作潛力等話題進行了探討。



本次展會聚焦光伏及儲能行業，集中展示了該領域的創新產品及先進技術，包括高效光伏組件、便攜式儲能產品、戶用儲能解決方案等，應用場景覆蓋日常生活及工商業大型光伏項目等。展會主辦方負責人托爾加·普特拉表示，本次展會是全面展示光伏發電及儲能技術產業鏈供應鏈的重要平台，有助於印尼推動清潔能源轉型和實現經濟社會可持續發展。



中國能建集團裝備有限公司展示了多項具有自主知識產權的高科技產品，並帶來一套完整的新能源發電解決方案——風光柴儲充綜合能源沙盤。該模型基於綠色能源的發展趨勢，以風力發電及光伏發電為能源主力，儲能作為輔助，將柴油發電機作為系統最後保障，形成一套完整的發電解決方案，適用於孤島電站、營地供電、分布式光伏發電等多種應用場景。



來自浙江的一道新能源科技股份有限公司帶來了自主研發的輕質叠瓦太陽能板組件。該組件採用含氟高分子透明前板代替玻璃，有效解決了傳統組件笨重、安裝難的問題，並具備良好的抗紫外線、耐老化、防火等性能，吸引不少企業人士前來洽談合作。



東盟能源中心公布的最新數據顯示，2021年，可再生能源在東盟國家總能源供給中占比為14.4%，發電裝機容量占總裝機容量的33.9%。2016年至2021年，東盟太陽能發電裝機容量增長了53%。東盟到2025年有望實現區域可再生能源發電裝機容量占比達35%的目標。“太陽能發電的快速增長大大縮小了我們與既定目標之間的差距。”東盟能源中心的報告認為。



近年來，中國與東盟國家持續深化清潔能源合作，取得多項成果。中國積極推動建立中國—東盟清潔能源合作中心，推進清潔能源技術共享，加強金融支持，深化區域合作，為推動地區能源轉型和可持續發展作出貢獻。今年11月初，中企承建的印尼芝拉塔漂浮光伏發電項目成功實現全容量並網發電，這是東南亞地區最大的漂浮光伏項目，預計可為約5萬戶家庭提供清潔電力。中國與越南簽署了電力與可再生能源合作諒解備忘錄。中泰兩國在風力發電、光伏發電等可再生能源領域的合作也取得積極成果。



東盟秘書長高金洪表示，東盟與中國合作的重點包括海上風能、水電、電力互聯互通和綠色交通等方面，希望雙方採取進一步措施，共同推動能源綠色低碳轉型，促進雙方經濟社會發展。