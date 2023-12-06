柯盈配民調墊底　邱臣遠：堅定信念勇往直前

民眾黨委員邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）《鋒燦傳媒》6日公布最新民調，“賴蕭配”33.6%領先、“侯康配”29.4%居次、“柯盈配”18.6%墊底。台灣民眾黨“立委”邱臣遠6日表示，內參民調民眾黨2024候選人柯文哲都還在25%至27%，這段期間跑基層，也有感受到支持者、年輕人慢慢回歸，離投票還有38天，我們就是堅定信念、勇往直前。



至於外界對民眾黨2024副手候選人吳欣盈申報財產的時間為11月22日，被外界解讀是為藍白合預想破局，邱臣遠說，藍白合已到一個階段，不需要再去討論，大家要往前看，相關申報的文書作業、“副總統”候選人事前溝通等，本來就是逐步進行，媒體不需要大做文章。



《鋒燦傳媒》6日公布最新民調，“賴蕭配”33.6%領先，在藍白合破局後，“侯康配”與10月31日的民調相比，大幅上升9.5%，以29.4%居次，而“柯盈配”則下滑5.3%，以18.6%敬陪末座。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“蔡政府拖太久了！《最低工資法》盡速落實推動！”記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶出席。



邱臣遠會後接受媒體訪問表示，選戰還有38天，我們會盡最大的努力。至於民調，越臨近選舉，各類民調就會層出不窮，民眾黨的內參民調目前都還有25%到27%，確實在野整合破局後，對民眾黨支持者是有些震盪期，但最近在地方基層拜票，有感受到支持者、年輕人也慢慢回歸，而且越來越多人願意來去表態挺柯。



邱臣遠喊話，我們希望在民調封關前可以突破界限，現在就是堅定信念、勇往直前。



媒體問及，中國國民黨禁止柯文哲站台，但選情膠著的藍營小雞可能有期待，但卻難開口，邱臣遠說，怎麼知道藍營小雞有需要？他們有具體誰提出需要柯文哲站台嗎？選舉還是回歸政治的現實面了，區域“立委”的選舉還是都希望爭取最多的選票，尤其單一選區的選舉，不是只是鞏固基本盤，都是要吸引更多的擴張性的一個選民。



邱臣遠指出，柯文哲跟台灣民眾黨代表的年輕力量、中間選民，本來就是藍綠激戰膠著區中藍營小雞希望爭取之處，國民黨內部我們會尊重他們的任何決定，但是我們建議還是順應民意。全台大概有10個55波的膠著選區，若沒辦法有效整合在野力量，很可能被民進黨翻盤，最終民進黨依然在“國會”單獨過半，“立法院”持續被民進黨所操控，這並不是外界想看到的情況。