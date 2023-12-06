泰國經濟呈現積極發展勢頭

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，泰國央行近日作出最新預測，泰國經濟2023年和2024年將分別增長2.8%和4.4%。相關統計顯示，今年第三季度泰國國內生產總值同比增長1.5%；8月份泰國出口額同比增長2.6%，增速高於預期，為11個月來首次實現增長。在一系列經濟政策提振下，泰國經濟呈現穩步復甦勢頭。



泰國政府8月下旬宣布實施多項經濟刺激政策。泰國總理賽塔表示，將通過發放“數字錢包”等措施刺激經濟。根據“數字錢包”計劃，泰國16周歲以上公民將獲得1萬泰銖（1元人民幣約合5泰銖）的數字貨幣，可在規定期限內用於購買特定商品和服務，以促進國內消費。10月起，泰國政府下調多項商品和服務價格，尤其是下調了能源價格。政府還推出農民延期償還債務措施，並擴大在農業領域的投資，提高生產效率。



泰國副總理兼商務部長普坦表示，未來政府將採取措施加快推動出口增長，包括深度分析消費市場、結合泰國文旅特點開發滿足消費者需求的產品等。同時，政府將通過改進物流基礎設施、簡化海關手續和加強信息共享等方式提高貿易效率。



作為泰國經濟支柱之一的旅遊業復甦勢頭明顯。泰國國家旅遊局的數據顯示，今年1—8月泰國接待的國際遊客數量達1784.2萬人次。10月以來，泰國進入旅遊旺季，旅遊業將進一步拉動經濟增長。泰國國家旅遊局局長塔佩妮對記者表示，旅遊局正與其他部門加強合作，推出包括成立負責遊客安全的機構等措施，讓外國遊客在泰國旅遊期間獲得優質的服務和良好的體驗，推動旅遊業可持續增長，助力增加就業崗位和居民收入。泰國智庫開泰研究中心預計，2023年全年泰國入境遊客數量有望達到2760萬人次，2024年有望達到3100萬人次。



中泰不斷深化經貿合作，為泰國經濟復甦提供了重要助力。中國已連續10年成為泰國第一大貿易夥伴國，是泰國農產品的最大出口市場，也是泰國外資和外國遊客的重要來源國。泰國國家研究院泰中戰略研究中心副主任唐隆功對記者表示，泰中在《區域全面經濟夥伴關係協定》等框架下的經貿合作不斷走深走實，兩國在跨境電商、新能源、高科技等領域的產業合作蓬勃發展，雙方應繼續推動基礎設施互聯互通，進一步拓展在數字經濟和綠色經濟等領域的合作，實現共贏發展。