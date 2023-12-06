推動促消費政策持續發力顯效

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，消費是中國經濟發展的一面鏡子，反映經濟韌性潛力和活力，也折射出經濟發展趨勢軌跡。



商務部最新數據顯示：10月社會消費品零售總額4.3萬億元，同比增長7.6%，增速比9月加快2.1個百分點，連續3個月回升；1至10月社會消費品零售總額同比增長6.9%，比1—9月份加快了0.1個百分點，消費持續恢復提升。



今年以來，一系列促消費政策持續發力顯效，促進汽車、電子產品、家居消費的措施陸續出台，優化消費供給、改善消費條件、優化消費環境，不斷穩定和擴大消費。各地根據當地市場特點，發布擴大消費政策措施，開展購物季、消費節活動，加力鞏固消費回升勢頭。以汽車消費為例，10月，限額以上單位汽車零售額同比增長11.4%，特別是新能源汽車銷量同比增長33.5%，占新車銷量比重達33.5%。



當前消費市場持續恢復提升，消費升級趨勢明顯，隨著經濟總體回升向好，消費者預期改善，消費對經濟增長的拉動效果將更為凸顯。下一階段，要繼續發揮好消費對經濟增長的“穩定器”“壓艙石”作用，適應消費變化趨勢，提供優質消費供給，持續提振消費信心和意願，充分釋放消費潛力和活力，不斷鞏固恢復和擴大消費的基礎。



從近期來看，要順應消費升級態勢，持續打造消費熱點。今年以來，戶外運動、新型電子產品、智能家電等升級類商品消費增長較快，與此同時，線下接觸性消費快速恢復，住宿餐飲、文化旅遊、交通出行等服務消費需求集中釋放，1—10月，服務零售額同比增長19%，升級類消費、服務消費成為消費領域的亮點。消費結構的積極變化，反映了消費人群結構的變化。比如，中老年消費人群收入穩定，消費能力相對較強，對生活品質要求相對較高，升級類消費能夠較好地滿足他們的需求，未來也應該提供更多優質升級類商品供給。而當下的年輕消費群體，不單購買商品，更願意為服務付費。因此面對年輕消費者，更要注重提升服務消費品質，增加產品的額外服務價值。順應升級趨勢、細分消費人群、優化消費供給，才能不斷提升消費熱度。



從長遠來看，要著力增強消費信心，完善擴大消費的長效機制。收入和保障是影響消費者預期的關鍵因素，也是支撐消費的決定性因素。要持續擴大就業，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加居民收入，以收入增長帶動消費增長，不斷增強擴大消費的內生動力。同時要著眼於制約消費增長的體制機制問題，改善消費條件，創新消費場景，健全消費基礎設施，加強消費者權益保護，不斷提升消費體驗。



可以相信，隨著經濟持續恢復，就業形勢不斷改善，市場供給穩步提升，促消費政策效應將持續顯現，為鞏固經濟回升向好態勢奠定堅實的基礎。