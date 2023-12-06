助力消費恢復　激發潛在需求

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，黃先生在湖南長沙市從事導游工作已經20多年，最近他從當地導游協會瞭解到一款消費貸款產品，覺得適合用於日常生活。



“旅遊分淡旺季，我們的收入波動性大，碰到淡季，手頭比較緊，貸款能解一時急需，而且可以隨借隨還、靈活使用，適合我們長期在外工作和生活的人，借款期限最長可以到3年。”黃先生說，長銀五八消費金融公司推出的“導游貸”，只需要認證導游證和一些基本信息就可以辦理，額度循環使用，基本能覆蓋日常消費所需。



消費信貸是助力消費恢復、激發潛在需求的重要手段之一。今年以來，居民消費需求回升，推動短期消費貸款增加。中國人民銀行最新數據顯示，今年前三季度，住戶部門短期消費貸款新增4600億元，同比多增3493億元。



目前，發放消費信貸的機構主要有商業銀行、信用卡中心、消費金融公司、互聯網平台等。“消費金融公司主要服務傳統金融機構沒有服務到的人群，運用新的科技手段，精準觸達消費者、測算授信額度、進行風險評估，為他們提供金融服務。目前，我們的平均貸款額度在1萬元左右。”中原消費金融公司總經理周文龍介紹。



目前，大數據、雲計算、人工智能等數字技術已經廣泛應用於消費信貸領域，支持小額、高頻的消費信貸服務。



“我們成立了專業數據中心和模型中心，不斷優化算法模型、擴大數據來源，建立起智能量化分析體系，為新市民提供差異化金融服務。針對三、四線城市中在企業工作的消費者，我們會結合大數據應用測算風險，提供消費信貸服務；針對農村消費者，我們通過線下團隊采集‘軟’信息，彌補部分線上數據的不足，完善征信記錄，同時結合農戶的消費場景，提供消費信貸支持。”杭銀消費金融公司總經理金毅介紹。



中國銀行業協會今年7月發布的《中國消費金融公司發展報告（2023）》顯示，隨著居民消費場景及消費習慣的線上化，大多消費金融公司選擇以線上獲客為主。截至2022年末，行業內30家消費金融公司全部開展線上業務，有12家公司完全採取線上方式獲客。



馬上消費金融公司董事長趙國慶介紹，公司通過自研系統提供完全線上化、零人工審核、秒級審批的信貸服務，運用新一代人工智能、大數據等技術建立起數字風控、線上化獲客等能力，目前已累計為超900萬用戶建立了征信記錄，今年前三季度發放消費貸款超過1300億元。



“好的消費信貸會不斷改善消費者生活，既合理有度，又能幫助消費者實現消費升級。”長銀五八消費金融公司主要負責人說，“消費金融公司要為消費者確定合理的貸款額度，能夠覆蓋消費所需，又不會誘導過度消費。消費者自身也應避免追逐過度消費、奢侈消費，培養理性消費、理性借貸的習慣。”



為了倡導理性消費，中原消費金融公司設立“貸款冷靜期”，用戶在首次借款後的前7天內提前還款，不收取任何費用，由此幫助消費者克服衝動借貸，避免非理性消費。